Хорен Байрамян: "Спасибо Бердыеву за эту европейскую сказку"

Полузащитник "Ростова" Хорен Байрамян в интервью "Известиям" отметил, что команда сможет бороться за высокие места в чемпионате России. Хавбек поблагодарил тренера команды Курбана Бердыева за возможность выступить в Лиге Европы.

– Для вас матч с "Манчестер Юнайтед" стал первым в основном составе "Ростова" на европейской арене и сразу — на легендарном "Олд Траффорд". Какие эмоции?

– Очень рад, что дебютировал в Лиге Европы, тем более на таком великом стадионе и против такой команды. Эмоции просто невероятные! Спасибо Курбану Бердыеву и всему тренерскому штабу за то, что предоставили подобную возможность. И вообще — спасибо за всю эту европейскую сказку. Безусловно, очень обидно, что проиграли "Манчестер Юнайтед", что не прошли в четвертьфинал. Все-таки было ощущение, что мы способны на что-то большее. Сейчас важно сделать правильные выводы и продолжать работать.

– Как думаете, в этом сезоне "Ростов" реально сможет побороться за место в первой четверке в РФПЛ, которое как раз и дает право участвовать в еврокубках?

– Если работать с таким тренером, то да. Все, что ты видел когда-то во снах, с Курбаном Бердыевым и его тренерским штабом становится явью.