"Хоффенхайм" при судействе Еськова победил "Истанбул ББ", "Лудогорец" возглавил группу C

"Хоффенхайм" обыграл "Истанбул ББ" в матче группового турнира Лиги Европы - 3:1. В составе турецкого клуба появился экс-футболист "Москвы", "Крыльев Советов" и "Динамо" Александр Епуряну. Встречу обслуживала российская бригада арбитров во главе с Алексеем Еськовым.
В другом поединке группы C "Лудогорец" взял верх над "Брагой" и возглавил турнирную таблицу.
Лига Европы
Групповой турнир
3-й тур
Группа C
"Хоффенхайм" (Германия) - "Истанбул ББ" (Турция) - 3:1 (0:0)
Голы: Хюбнер, 52 (1:0). Амири, 59 (2:0). Шульц, 75 (3:0). Наполеони, 90+3 (3:1).
"Хоффенхайм": Бауманн, Кадержабек, Шульц, Хюбнер, Пош (Цубер, 69), Фогт, Демирбай (Окс, 63), Амири, Гайгер (Полански, 72), Вагнер, Ут.
"Истанбул ББ": Гюнок, Клиши (Альпарслан Эрдем, 81), Епуряну, Жуниор Кайсара, Инлер, Тунай Торун, Керим Фрай, Аттама, Ифран Кахведжи (Махмут Текдемир, 63), Мевлют Эрдинч (Наполеони, 63), Мехмет Батдал.
Предупреждения: Вагнер, 32. Керим Фрай, 50. Инлер, 55. Гайгер, 56. Жуниор Кайсара, 57. Хюбнер, 74.
Судья: ЕСЬКОВ (Россия)
"Брага" (Португалия) - "Лудогорец" (Болгария) - 0:2 (0:1)
Голы: Моци, 25 (0:1). Раул Силва, 56 - в свои ворота (0:2).
"Брага": Матеуш, Феррейра, Эжгаиу, Жефферсон, Марселу Гояну (Шадаш, 59), Раул Силва, Жоау Карлуш (Фабиу Мартинш, 58), Вукчевич, Франсержиу (А.Орта, 71), Хассан, Паулинью.
"Лудогорец": Ренан, Моци, Пластун, Сисинью, Натанаэл (Саша, 85), Форстер, Марселинью (Дяков, 74), Анисе, Гуральски, Лукоки (Кешеру, 83), Вандерсон.
Предупреждения: Феррейра, 45. Натанаэл, 47. Эжгаиу, 49. Паулинью, 86.
Судья: Масса (Италия).
Дополнительная информация
http://football.sport-express.ru/eurocups/euroleague/2017-2018/groups/