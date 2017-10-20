00:08 | Футбол — Лига Европы

"Хоффенхайм" при судействе Еськова победил "Истанбул ББ", "Лудогорец" возглавил группу C


"Хоффенхайм" обыграл "Истанбул ББ" в матче группового турнира Лиги Европы - 3:1. В составе турецкого клуба появился экс-футболист "Москвы", "Крыльев Советов" и "Динамо" Александр Епуряну. Встречу обслуживала российская бригада арбитров во главе с Алексеем Еськовым

В другом поединке группы C "Лудогорец" взял верх над "Брагой" и возглавил турнирную таблицу.

Лига Европы

Групповой турнир

3-й тур

Группа C 

"Хоффенхайм" (Германия) - "Истанбул ББ" (Турция) - 3:1 (0:0)

Голы: Хюбнер, 52 (1:0). Амири, 59 (2:0). Шульц, 75 (3:0). Наполеони, 90+3 (3:1). 

"Хоффенхайм": Бауманн, Кадержабек, Шульц, Хюбнер, Пош (Цубер, 69), Фогт, Демирбай (Окс, 63), Амири, Гайгер (Полански, 72), Вагнер, Ут.

"Истанбул ББ": Гюнок, Клиши (Альпарслан Эрдем, 81), Епуряну, Жуниор Кайсара, Инлер, Тунай Торун, Керим Фрай, Аттама, Ифран Кахведжи (Махмут Текдемир, 63), Мевлют Эрдинч (Наполеони, 63), Мехмет Батдал.

Предупреждения: Вагнер, 32. Керим Фрай, 50. Инлер, 55. Гайгер, 56. Жуниор Кайсара, 57. Хюбнер, 74. 

Судья: ЕСЬКОВ (Россия)

"Брага" (Португалия) - "Лудогорец" (Болгария) - 0:2 (0:1)

Голы: Моци, 25 (0:1). Раул Силва, 56 - в свои ворота (0:2). 

"Брага": Матеуш, Феррейра, Эжгаиу, Жефферсон, Марселу Гояну (Шадаш, 59), Раул Силва, Жоау Карлуш (Фабиу Мартинш, 58), Вукчевич, Франсержиу (А.Орта, 71), Хассан, Паулинью.
"Лудогорец": Ренан, Моци, Пластун, Сисинью, Натанаэл (Саша, 85), Форстер, Марселинью (Дяков, 74), Анисе, Гуральски, Лукоки (Кешеру, 83), Вандерсон.

Предупреждения: Феррейра, 45. Натанаэл, 47. Эжгаиу, 49. Паулинью, 86. 

Судья: Масса (Италия).

Турнирные таблицы группового этапа Лиги Европы – здесь

Дополнительная информация

http://football.sport-express.ru/eurocups/euroleague/2017-2018/groups/

Материалы сюжета: Лига Европы-2017/18. 3-й тур
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