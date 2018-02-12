"Хладнокровный режим включен!" Вернблум готов к матчу с "Црвеной Звездой"

Полузащитник ЦСКА Понтус Вернблум в Инстагрме опубликовал фотографии с тренировки в преддверии первого матча 1/16 финала Лиги Европы против "Црвены Звезды". В понедельник армейцы в составе 20 человек, среди которых был швед, прибыли в Белград на игру, которая состоится 13 февраля.

"Хладнокровный режим включен! Вперед, ЦСКА!", - написал Вернблум.

Напомним, матч "Црвена Звезда" - ЦСКА состоится 13 февраля и начнется в 20.00 по московскому времени. "СЭ" проведет текстовую трансляцию встречи.

Отметим, что ответная встреча будет сыграна 21 февраля в Москве.