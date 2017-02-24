Хет-трик Штиндля помог "Боруссии" М сделать камбэк и выбить "Фиорентину"

Гладбахская "Боруссия" в ответном матче 1/16 финала Лиги Европы обыграла на выезде "Фиорентину" - 4:2. До конца первой половины немцы проигрывали итальянцам со счетом 0:2, но после этого Ларс Штиндль оформил хет-трик, а Андреас Кристенсен добавил еще один мяч. Первый поединок завершился победой "фиалок" - 1:0, дальше идет "Боруссия".

В еще одной встрече "Генк" обыграл "Астру" - 1:0. Бельгийцы после ничей в первом матче (2:2) вышли в 1/8 финала.

Лига Европы

1/16 финала

"Генк" (Бельгия) - "Астра" (Румыния) - 1:0 (0:0)

Гол: Посуэло, 67 (1:0).

"Генк": Райан, Уронен, Брабец, Колли, Кастань, Посуэло (Кумордзи, 89), Малиновский (Боэтиус, 90), Берге, Схрейверс (Буффел, 77), Саматта, Троссар.

"Астра": Лунг, Сэпунару, Жералду Алвеш, Жуниор Мораис, Ловин (Флоря, 67), Фелипе Тейшейра, Мансали, Будеску, Сето (Йоницэ, 82), Стан, Никулае (Буш, 70).

Предупреждения: Стан, 10. Жуниор Мораис, 26. Брабец, 74. Жералду Алвеш, 74. Сето, 79. Малиновский, 81. Троссар, 85. Мансали, 86. Сэпунару, 90+2.

Судья: Гезюбюйюк (Голландия).

23 февраля. Генк. Стадион Cristal Arena.

"Фиорентина" (Италия) - "Боруссия М" (Германия) - 2:4 (2:1)

Голы: Калинич, 16 (1:0). Валеро, 29 (2:0). Штиндль, 44 - с пенальти (2:1). Штиндль, 47 (2:2). Штиндль, 55 (2:3). Кристенсен, 60 (2:4).

"Фиорентина": Тэтэрушану, Родригес, Астори, Оливера, Валеро, Санчес, Бадель (Бабакар, 64), Весино, Калинич, Бернардески (Иличич, 63), Кьеза.

"Боруссия М": Зоммер, Вендт, Янчке, Вестергорд, Кристенсен, Херрманн, Крамер, Хофманн (Джонсон, 73), Дахуд (Штробль, 80), Штиндль, Азар (Дрмич, 27).

Предупреждения: Весино, 23. Оливера, 45. Крамер, 67. Штиндль, 76.

Судья: Диаш (Португалия).

23 февраля. Флоренция. Стадион Artemio Franchi.