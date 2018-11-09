Хет-трик Минамино помог "Зальцбургу" разгромить "Русенборг", "Селтик" обыграл "Лейпциг"

"Зальцбург" в матче 4-го тура группового турнира Лиги Европы обыграл "Русенборг" - 5:2. Хет-трик в этой встрече сделал японский нападающий Такуми Минамино. В другой игре группы В "Селтик" обыграл "Лейпциг" - 2:1.

Австрийский клуб со стопроцентным результатом вышел в 1/16 финала Лиги Европы. На счету "Селтика" и "Лейпцига" 6 очков, у "Русенборга" - 0.

Лига Европы

Групповой турнир

4-й тур

Группа B

"Русенборг" (Норвегия) - "Зальцбург" (Австрия) - 2:5 (0:4)

Голы: Минамино, 6 (0:1). Минамино, 20 (0:2). Гульбраннсен, 37 (0:3). Минамино, 45 (0:4). Адегбенро, 52 (1:4). Ховланд, 57 - в свои ворота (1:5). Йенсен, 62 (2:5).

"Русенборг": Хансен, Ховланд, Мелинг, Шербечич, Рейтан, Йенсен, Конрадсен, Денич (Вилхьялмссон, 85), Бендтнер, Седерлунд (Лундемо, 46), Адегбенро (Леви, 75).

"Зальцбург": Вальке, Ульмер, Рамалью, Лайнер, Онгене, Самассеку, Шлагер (Ляйтгеб, 89), Айдара, Даббур, Гульбраннсен (Превляк, 85), Минамино (Вольф, 78).

Предупреждения: Самассеку, 61. Даббур, 80. Шлагер, 86.

Судья: Еськов (Москва).

8 ноября. Тронхейм. Стадион "Леркендаль".

"Селтик" (Шотландия) - "РБ Лейпциг" (Германия) - 2:1 (1:0)

Голы: Тирни, 11 (1:0). Огюстен, 78 (1:1). Эдуар, 79 (2:1).

"Селтик": Гордон, Лустиг, Боята, Бенкович, Тирни, Форрест (Мулумбу, 83), Рогич, Макгрегор, Кристи, Синклэйр (Айер, 90), Эдуар.

"РБ Лейпциг": Мвого, Орбан, Упамекано, Мукьеле (Демме, 70), Сараччи (Хальстенберг, 16), Ильзанкер (Кампль, 46), Забитцер, Ляймер, Брума, Огюстен, Кунья.

Предупреждения: Огюстен, 17. Бенкович, 35. Хальстенберг, 44. Тирни, 52. Ляймер, 55. Забитцер, 63.

Судья: Эстрада Фернандес (Испания).

8 ноября. Глазго. Стадион "Селтик Парк".