Хет-трик Лофтус-Чика принес "Челси" победу над БАТЭ

"Челси" обыграл БАТЭ в матче 3-го тура группового турнира Лиги Европы - 3:1. Хет-трик в этой встрече сделал полузащитник Рубен Лофтус-Чик.

В другой встрече группы H "Види" обыграл на выезде ПАОК - 2:0. Лондонцы в этом квартете идут со стопроцентным результатом, остальные команды набрали по 3 очка.

Лига Европы

Групповой турнир

3-й тур

Группа L

"Челси" (Англия) - БАТЭ (Белоруссия) - 3:1 (2:0)

Голы: Лофтус-Чик, 2 (1:0). Лофтус-Чик, 8 (2:0). Лофтус-Чик, 54 (3:0). Риос, 80 (3:1).

"Челси": Аррисабалага, Кэйхилл, Кристенсен, Дзаппакоста, Эмерсон, Фабрегас, Ковачич (Канте, 77), Лофтус-Чик, Виллиан (Моузес, 57), Педро (Хадсон-Одои, 60), Жиру.

БАТЭ: Щербицкий, Филипенко, Володько, Филипович, Глеб (Иванич, 59), Бага (Яблонский, 76), Стасевич, Драгун, Риос, Скавыш, Сигневич (Туоминен, 71).

Предупреждение: Глеб, 34.

Судья: Маццолени (Италия).

25 октября. Лондон. Стадион "Stamford Bridge".

ПАОК (Греция) - "Види" (Венгрия) - 0:2 (0:2)

Голы: Хусти, 12 (0:1). Стопира, 45 (0:2).

ПАОК: Пасхалакис, Креспо, Лео Матос, Варела, Тошка, Шахов (Прийович, 52), Каньяс, Эль-Каддури, Пелкас, Карелис (Бисесвар, 66), Лимниос (Варда, 46).

"Види": Ковачик, Юхас, Стопира, Него, Винисиус, Фиола, Хусти (Ковач, 73), Хаджич, Миланов (Николов, 79), Паткаи, Шчепович (Ходжич, 65).

Предупреждения: Хаджич, 23. Ковачик, 48. Него, 73. Фиола, 75. Ходжич, 85.

Судья: Арановский (Украина).

25 октября. Салоники. Стадион "Тумба".