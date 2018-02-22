Хет-трик Иммобиле вывел "Лацио" в 1/8 финала Лиги Европы

"Лацио" дома разгромил "Стяуа" в ответном матче 1/16 финала Лиги Европы. Первая встреча между итальянской и румынской командами завершилась минимальной победой клуба из Бухареста - 1:0. Таким образом, "орлята" вышли в 1/8 финала турнира.

В составе римлян хет-триком отметился Чиро Иммобиле. Для форварда эти мячи стали 29-м, 30-м и 31-м в сезоне. Еще по голу в составе победителей забили бывший защитник "Ростова" Баштуш и Фелипе Андерсон. У проигравших единственный мяч на счету Арлема Гноэре.

Жеребьевка 1/8 финала Лиги Европы пройдет в пятницу, 23 февраля, в Ньоне.

Лига Европы

1/16 финала

"Лацио" (Италия) - "Стяуа" (Румыния) - 5:1 (3:0)

Голы: Иммобиле, 7 (1:0). Баштуш, 35 (2:0). Иммобиле, 42 (3:0). Фелипе Андерсон, 51 (4:0). Иммобиле, 71 (5:0). Гноэре, 82 (5:1).

"Лацио": Стракоша, Баста, Касерес (Баштуш, 26), де Фрай, Габаррон, Лукас, Лулич, Пароло, Луис Альберто (Мурджа, 67), Фелипе Андерсон (Кайседо, 74), Иммобиле.

"Стяуа": Влад, Гэман (Бэлаша, 61), Жуниор Мораис, Планич, Бензар, Фелипе Тейшейра, Неделку (Филип, 46), Будеску, Ф.Тэнасе (Коман, 46), Гноэре, Ман.

Предупреждения: Баста, 30. Иммобиле, 33.

Судья: Винчич (Словения).

22 февраля. Рим. Стадион "Олимпико".

Первый матч - 0:1.