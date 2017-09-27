Херонимо Рульи: "Реал Сосьедад" много пропускает, но не надо делать из этого проблему"

Вратарь "Реал Сосьедад" Херонимо Рульи в преддверии матча группового турнира Лиги Европы против "Зенита" отметил, что команда старается исправлять свои ошибки. Аргентинец подчеркнул, что в предстоящей встрече его команда постарается проявить свои лучшие качества.

– Ваша команда много пропускает. В чем проблемы?

– У нас сильные соперники. Наш стиль игры правильный. Да, мы делаем ошибки, но стараемся исправить их. У "Реал Сосьедад" достаточно много сильных сторон и мы постараемся проявить их завтра. Да, мы много пропускаем, но не надо делать из этого проблемы. (Сергей ЯРЕМЕНКО)

Матч "Зенит" – "Реал Сосьедад" состоится в четверг, 28 сентября, начало – в 20.00 по московскому времени. "СЭ" проведет онлайн-трансляцию игры.