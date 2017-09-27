Херонимо Рульи: "Играл против Дриусси, Паредеса, Мамманы и Краневиттера"

Вратарь "Реал Сосьедад" Херонимо Рульи в преддверии матча группового турнира Лиги Европы против "Зенита" отметил, что хорошо знаком с аргентинцами из российской команды. Голкипер сборной Аргентины подчеркнул, что неоднократно пересекался на поле с некоторыми из игроков питерцев.

– Знакомы ли вы с зенитовскими аргентинцами?

– Да, в Аргентине я играл против Дриусси, Паредеса, Мамманы и Краневиттера. Мы хорошо знакомы, пересекались с ними в молодежной сборной. (Сергей ЯРЕМЕНКО)

Матч "Зенит" – "Реал Сосьедад" состоится в четверг, 28 сентября, начало – в 20.00 по московскому времени. "СЭ" проведет онлайн-трансляцию игры.