Хави Гарсия: "Зенит" обязан выходить из своей группы в Лиге Европы с первого места"

Полузащитник "Зенита" Хави Гарсия после игры 5-го тура чемпионата России против "Амкара" (3:0) выразил надежду на то, что ближайшее время проведет вместе со своей семьей, в которой недавно родилась дочка, передает корреспондент "СЭ" Сергей ЦИММЕРМАН. Также испанец, являющийся капитаном "Зенита" в этом сезоне, высказал мнение, что питерцы обязаны выходить из своей группы в Лиге Европы, где им будут противостоять "Маккаби" из Тель-Авива, АЗ и "Дандолк".

– Перед матчем с "Амкаром" вы второй раз стали отцом – у вас родилась дочь. Ваша жизнь как-то изменилась?

– Пока моя жизнь никак не изменилась, потому что сразу же после рождения дочери я вернулся в команду. Сейчас у меня будут небольшие каникулы, так что я смогу провести время с семьей и, надеюсь, в самое ближайшее время жена с детьми сможет приехать ко мне.

– Вчера состоялась жеребьевка группового этапа Лиги Европы. Довольны ли вы соперниками "Зенита"?

– Нам предстоят сложные матчи, особенно в гостях. Но мы обязаны выйти из группы с первого места.

– Добавила ли вам дополнительной уверенности и энергии капитанская повязка?

– Капитанская повязка немного добавила мне уверенности. Я чувствую себя на поле очень хорошо и стараюсь помогать команде побеждать.