Хави Гарсия: "Важно продолжать выигрывать в Лиге Европы"

Капитан "Зенита" Хави Гарсия после победы над "Маккаби" (2:0) в матче 5-го тура группового турнира Лиги Европы отметил, что в последних матчах команда играет за свое лицо, передает из Санкт-Петербурга корреспондент "СЭ" Сергей ЯРЕМЕНКО. Он добавил, что в грядущем поединке с "Краснодаром" петербуржцы настраиваются только на победу.

– Мы довольны, что победили, – сказал Хави Гарсия. – Выиграть пять игр подряд в таком турнире непросто. Это хорошая мотивация для нас. Она должна перенестись и на российский чемпионат.

– "Зенит" уже обеспечил себе выход в плей-офф. В чем была ваша мотивация на матч с "Маккаби"?

– В первую очередь – гордость на команду, за наше лицо. Нам важно продолжать выигрывать в Лиге Европы. В конце концов, это может привести к победе в этом турнире.

– В воскресенье "Зениту" играть с "Краснодаром". Оба соперника выступают в еврокубках. Это на руку вам или усталость может помешать?

– Думаю, что об усталости не может быть и речи. Впереди очень важная игра. Мы настроены только на победу. Сконцентрированы на сто процентов и готовы биться за нее.