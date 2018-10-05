Хавьер Кальеха: "Матч со "Спартаком" был сумасшедшим, но мы стремимся не к этому"

Главный тренер "Вильярреала" после матча 2-го тура группового турнира Лиги Европы со "Спартаком" (2:2) отметил, что доволен результатом. По его словам, команда допустила много ошибок.

– Вторая ничья на групповом этапе. Как вы ее оцениваете?

– Мы получили очко на выезде. Команда проделала хорошую работу. Табло дважды заставило нас поволноваться. Игра была непростой, особенно было тяжело при счете 2:3. Но команда боролась до самого конца, и мы довольны тем, что заработали это очко.

– Чего не хватило команде? Периодически ваши игроки действовали просто беспечно.

– Согласен. В какой-то момент нам не хватило командной работы, было много свободных зон. Мы на это не рассчитывали. Ребята должны работать упорнее, чтобы не допускать ошибок в будущем. При этом соперник тоже оставлял свободные зоны, и мы ими воспользовались, забив свои голы. Это была сумасшедшая игра, и это не то, к чему мы стремимся.

– Когда ваша команда забивает, у нее происходит "откат". С чем это связано?

– Не согласен, что у нас есть этот "откат". В некоторых моментах футболистам не хватало мастерства. Было много ошибок, мы позволили "Спартаку" играть активно на своей половине поля. Тем не менее, мы хорошо отработали последние минуты матча, и получили награду за это.

– Теперь вы третьи в группе с двумя очками. Что вы думаете о будущем?

– Мы должны понимать, что все зависит от нас. Конечно, эта позиция заставляет нас не разбрасываться очками и побеждать в каждом оставшемся матче.

– Как чувствуют себя в команде Мигель Лаюн, а также восстановившийся после травмы Санти Касорла?

– Лаюн универсальный игрок, он очень сильно помогает команде. Он чрезвычайно работоспособен и умен, может играть на разных позициях. Важно, что Косорла смог вернуться после такой травмы. Наша задача – помочь ему раскрываться. (Александр Рогулев)