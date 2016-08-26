17:16 | ФУТБОЛ — Лига Европы

Хавьер Дзанетти: "Интер" хочет выиграть Лигу Европы"

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Вице-президент "Интера" Хавьер Дзанетти подчеркнул, что его команда настраивается на победу в Лиге Европы. Черно-синие попали в одну группу со "Спартой", "Саутгемптоном" и "Хапоэлем" из Беэр-Шевы.

– "Интер" должен быть одним из главных действующих лиц в Лиге Европы, – цитирует Sky Дзанетти. – Наша история говорит об этом. Мы не раз выигрывали этот трофей и хотим сделать это снова. Хотя, конечно, нам досталась непростая группа.

Трансферы? Ждите новости к концу недели. Кто бы ни пришел, он усилит "Интер", так что новым игрокам здесь будут рады. Но даже нынешний состав команды достаточно силен. Нужно дать время Франку де Буру и новым владельцам. Хотя, конечно, правду говорят, что у больших клубов нет лишнего времени.

Поэтому мы приложим все усилия, чтобы психология команды начала меняться уже в это воскресенье. Я уверен, что нынешний состав способен быть конкурентоспособным как в Италии, так и в Европе. Нам нужно восстановить "химию", чтобы вернуться на лидирующие позиции.

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