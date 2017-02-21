Хауме Коста верит, что "Вильярреал" отыграет у "Ромы" четыре мяча

Защитник "Вильярреала" Хауме Коста считает, что его команда способна отыграться со счета 0:4 в противостоянии с "Ромой". В первой игре 1/16 финала Лиги Европы испанцы проиграли на своем поле.

– Мы должны вспомнить о своей гордости, – цитирует AS Косту. – Понимаем, что будет сложно. "Рома" забила очень много голов, это отличная команда. Но мы с первой минуты будем прессинговать и идти вперед. Понимаем, что ситуация сложная, отыграться почти невозможно, но если не верить в успех, то его и не добьешься.