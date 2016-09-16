"Хапоэль" на выезде обыграл "Интер", "Саутгемптон" разгромил "Спарту"

"Хапоэль" из города Беэр-Шева обыграл на выезде миланский "Интер" в матче 1-го тура группового турнира Лиги Европы. Матч завершился со счетом 2:0. В другой игре "Саугемптон" дома разгромил "Спарту".

Лига Европы

Групповой турнир

1-й тур

"Саутгемптон" (Англия) – "Спарта" (Чехия) – 3:0 (2:0)

Голы: Остин, 5 – с пенальти (1:0). Остин, 27 (2:0). Родригес, 90+2 (3:0).

Судья: Грефе (Германия).

15 сентября. Саутгемптон. Стадион "St Mary's Stadium".

"Интер" (Италия) – "Хапоэль Беэр-Шева" (Израиль) – 0:2 (0:0)

Голы: Мигел Витор, 54 (0:1). Бузагло, 69 (0:2).

Судья: Кехлет (Дания).

15 сентября. Милан. Стадион "Giuseppe Meazza".