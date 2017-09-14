Хакан Чалханоглу: "Фантастическая победа в Вене"

Полузащитник "Милана" Хакан Чалханоглу остался доволен победой над "Аустрией" в матче 1-го тура группового турнира Лиги Европы (5:1). Сам турок во встрече отметился голом и двумя голевыми передачами.
"Вперед, "Милан"! Отличная реакция команды - фантастическая победа со счетом 5:1 в Вене", - написал Чалханоглу на своей странице в Твиттере.
Forzaaaaaa Milan!!! 🔴⚫ Perfect team reaction - fantastic 5:1 victory in Vienna 👍🏼🎯⚽ #HC10 #HereToCreate @acmilan pic.twitter.com/Esq7x8q1MG– Hakan Çalhanoğlu (@hakanc10) 14 сентября 2017 г.