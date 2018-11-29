ГУВД Москвы – о выбежавшем на поле болельщике "Спартака"

Как сообщили "СЭ" в пресс-службе ГУВД по городу Москве, спартаковский болельщик "Спартака" Мирослав Голунов, выбежавший на поле в матче Лиги Европы с венским "Рапидом" (1:2), был передан полиции, а позже в отношении него возбуждено административное дело.

– Во время матча футбольной Лиги Европы между командами "Спартак" и "Рапид", проходившим на стадионе "Открытие Арена", на футбольное поле выбежал зритель, – сообщили "СЭ" в пресс-службе ГУВД по Москве. – Сотрудниками контрольно-распределительной службы стадиона гражданин был удален с объекта проведения мероприятия и передан сотрудникам полиции. В отношении мужчины возбуждено дело об административном правонарушении, предусмотренным частью 3 статьи 20.31 КОАП РФ.

Статья "Нарушение правил поведения зрителей при проведении официальных спортивных соревнований" кодекса об административных правонарушениях влечет наложение административного штрафа в размере от 3 тысяч до 10 тысяч рублей или обязательные работы на срок до ста шестидесяти часов с наложением административного запрета на посещение мест проведения официальных спортивных соревнований в дни их проведения на срок от шести месяцев до трех лет либо без такового. (Евгений Белоусов)

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