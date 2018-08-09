Гуренко: "Сделано полдела, основная игра будет в Санкт-Петербурге"

Главный тренер минского "Динамо" Сергей Гуренко после победы в первом матче третьего квалификационного раунда Лиги Европы над "Зенитом" заявил, что его команда сделала только полдела и основная игра будет в Санкт-Петербурге.

Встреча, прошедшая в четверг в Минске, завершилась победой хозяев со счетом 4:0.

– Это только первый тайм. Основная игра в Питере, и нам ни в коем случае нельзя расслабляться. Мы только сделали полдела. Главное, что ребята почувствовали, что могут играть и побеждать.

– Удачно сложились "стандарты". Вы подметили какие-то мелочи?

– Любой "стандарт" зависит от подачи, да и от стадиона. Бывает, отрабатываешь на одном поле, а потом играешь на другом. Тут просто исполнили такую подачу, бывает такое. Хотя мы всегда отрабатываем стандарты.

– За счет чего вы победили?

– Мы победили за счет организации дисциплины и желания. Понятно, что зенитовцы более мастеровиты, более опытны, но чемпионат мира показал, что не всегда побеждает тот, кто сильнее на бумаге. Я уже две недели видел, как у них горят глаза, как они хотят сыграть с "Зенитом".

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