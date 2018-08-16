Гуренко объяснил, чего не хватило минскому "Динамо" в матче с "Зенитом"

Главный тренер минского "Динамо" Сергей Гуренко заявил, что его команде не хватило хорошего центрального защитника в ответном матче 3-го отборочного раунда Лиги Европы против "Зенита" (1:8).

- Мы были готовы к тому, что соперник будут играть через Ерохина и Дзюбу, что будут подачу на Дзюбу и забегания за спину, что нас будут прессинговать, - сказал Гуренко. - С мячом в первом тайме более-менее справлялись, но не всегда получалась контратакующая игра. Я говорил, что если команда выйдет со счетом 4:0, то ничего не получится. Надо было думать только о 0:0. У "Зенита" более сильные по классу игроки...

- Чего не хватило вам?

- Хорошего центрального защитника, который выигрывал бы единоборства у Дзюбы. (Гоша ЧЕРНОВ)

"Зенит" в четвертом отборочном раунде Лиги Европы сыграет с "Мольде".