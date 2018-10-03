20:04 | Футбол — Лига Европы

Гурбан Гурбанов: "Для всех хорошо, что Мхитарян не приехал на матч с "Карабахом"

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Главный тренер "Карабаха"  Гурбан Гурбанов считает, что "Арсенал" поступил правильно, не взяв на матч в Азербайджан полузащитника Генриха Мхитаряна.

 - Наш соперник представляет лучшую национальную лигу мира и имеет сильного тренера. Мы серьезно готовимся. Постараемся вести борьбу и показать хорошую игру, - цитирует Гурбанова Azerisport.

- Отсутствие Генриха Мхитаряна – преимущество для нас?

- Не хочу смешивать политику со спортом, но иногда это невозможно. Они хотят сберечь его и избежать лишних разговоров. Сюда приезжали уже спортсмены из этой страны. Но в Азербайджане есть люди, которые потеряли близких в этом конфликте, и трудно будет сберечь эмоции. Если 5-10 человек не сдержатся, то и толпа поддержит. Для всех хорошо, что он не приехал.

Ранее сообщалось, что футболист не будет играть в гостевом матче с "Карабахом" по соображениям безопасности. Между Арменией и Азербайджаном из-за военного конфликта до сих пор нет дипломатических отношений.

Отметим, что данная ситуация может помешать Мхитаряну сыграть в финале Лиги Европы, если "Арсенал" доберется до него. Решающий матч пройдет в столице Азербайджана Баку.

Матч "Карабах" - "Арсенал" состоится 13 декабря и начнется в 22.00 по московскому времени.

 

Дополнительная информация

https://www.azerisport.com/football/20181003142552657.html

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