Гризманн и Облак - в заявке "Атлетико" на матч с "Локомотивом"

"Атлетико" в Твиттере опубликовал заявку на ответный матч 1/8 финала Лиги Европы против "Локомотива". В число игроков, которые полетят в Москву, вошли 20 футболистов - среди них основной вратарь команды Ян Облак, пропустивший первую игру из-за травмы, и лидер атак "матрасников" Антуан Гризманн.

Полностью заявка "Атлетико" выглядит следующим образом:

вратари: Облак, Вернер, Сан Роман;

защитники: Годин, Филипе Луис, Врсалько, Лукас Эрнандез, Серхио Гонсалес, Хуанфран, Хименес;

полузащитники: Партей, Коке, Сауль, Габи, Витоло, Морено, Олабе;

нападающие: Гризманн, Торрес, Корреа.

Напомним, первая игра между испанским и российским клубами, состоявшаяся 8 марта, завершилась разгромным поражением железнодорожников - 0:3. Матч "Локомотив" - "Атлетико" состоится 15 марта и начнется в 19.00 по московскому времени. "СЭ" проведет текстовую трансляцию встречи.