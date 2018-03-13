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Гризманн и Облак - в заявке "Атлетико" на матч с "Локомотивом"

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"Атлетико" в Твиттере опубликовал заявку на ответный матч 1/8 финала Лиги Европы против "Локомотива". В число игроков, которые полетят в Москву, вошли 20 футболистов - среди них основной вратарь команды Ян Облак, пропустивший первую игру из-за травмы, и лидер атак "матрасников" Антуан Гризманн.

Полностью заявка "Атлетико" выглядит следующим образом:

вратари: Облак, Вернер, Сан Роман;
защитники: Годин, Филипе Луис, Врсалько, Лукас Эрнандез, Серхио Гонсалес, Хуанфран, Хименес;
полузащитники: Партей, Коке, Сауль, Габи, Витоло, Морено, Олабе;
нападающие: Гризманн, Торрес, Корреа.

Напомним, первая игра между испанским и российским клубами, состоявшаяся 8 марта, завершилась разгромным поражением железнодорожников - 0:3. Матч "Локомотив" - "Атлетико" состоится 15 марта и начнется в 19.00 по московскому времени. "СЭ" проведет текстовую трансляцию встречи.

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Материалы сюжета: Лига Европы-2017/18. 1/8 финала
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