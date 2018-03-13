Гризманн и Облак - в заявке "Атлетико" на матч с "Локомотивом"

"Атлетико" в Твиттере опубликовал заявку на ответный матч 1/8 финала Лиги Европы против "Локомотива". В число игроков, которые полетят в Москву, вошли 20 футболистов - среди них основной вратарь команды Ян Облак, пропустивший первую игру из-за травмы, и лидер атак "матрасников" Антуан Гризманн.
Полностью заявка "Атлетико" выглядит следующим образом:
вратари: Облак, Вернер, Сан Роман;
защитники: Годин, Филипе Луис, Врсалько, Лукас Эрнандез, Серхио Гонсалес, Хуанфран, Хименес;
полузащитники: Партей, Коке, Сауль, Габи, Витоло, Морено, Олабе;
нападающие: Гризманн, Торрес, Корреа.
Напомним, первая игра между испанским и российским клубами, состоявшаяся 8 марта, завершилась разгромным поражением железнодорожников - 0:3. Матч "Локомотив" - "Атлетико" состоится 15 марта и начнется в 19.00 по московскому времени. "СЭ" проведет текстовую трансляцию встречи.
📋 | CONVOCATORIA– Atlético de Madrid (@Atleti) 13 марта 2018 г.
🏧 ¡Ya tenemos la lista para el #LokomotivAtleti de @EuropaLeague!👇#AúpaAtleti pic.twitter.com/aHBob0XT30
geoserge
без Косты и Гамейро
17:45