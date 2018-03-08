19:49 8 марта | Футбол — Лига Европы

Гризманн и Диегу Коста - в атаке "Атлетико" на матч с "Локомотивом"

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Главный тренер "Атлетико" Диего Симеоне определился с составом на матч 1/8 финала Лиги Европы против "Локомотива". С первых минут на поле выйдут: ВернерХуанфран, Хосе Хименес, Лукас, Филипе ЛуисТомас, СаульКорреа, КокеГризманн, Диегу Коста. В запасе остались: Дос Сантос, Врсалько, Монторо, Габи, Витоло, Фернандо Торрес, Гамейро.

Матч "Атлетико" – "Локомотив" состоится сегодня, 8 марта, и начнется в 21.00 по московскому времени. "СЭ" проведет текстовую трансляцию встречи.

Ответная игра пройдет в Москве 15 марта.

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КОММЕНТАРИИ (2)
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redgy

Главное хоть какие-то шансы оставить на ответку

20:23 8 марта

HerculesKolya

Вот это силушка

19:55 8 марта

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