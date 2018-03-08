Гризманн и Диегу Коста - в атаке "Атлетико" на матч с "Локомотивом"

Главный тренер "Атлетико" Диего Симеоне определился с составом на матч 1/8 финала Лиги Европы против "Локомотива". С первых минут на поле выйдут: Вернер – Хуанфран, Хосе Хименес, Лукас, Филипе Луис – Томас, Сауль – Корреа, Коке – Гризманн, Диегу Коста. В запасе остались: Дос Сантос, Врсалько, Монторо, Габи, Витоло, Фернандо Торрес, Гамейро.
Матч "Атлетико" – "Локомотив" состоится сегодня, 8 марта, и начнется в 21.00 по московскому времени. "СЭ" проведет текстовую трансляцию встречи.
Ответная игра пройдет в Москве 15 марта.
- Локомотив М (футбол)
- Атлетико
- Фернандо Торрес
- Кевин Гамейро
- Диего Симеоне
- Диегу Коста
- Антуан Гризманн
- Коке Ресуррексьон
- Ньигес Сауль
- Шиме Врсалько
- Аксель Вернер
- Хосе Хименес
- Анхель Корреа
- Филипе Луис
- Хуанфран
- Габи Фернандес
- Витоло
redgy
Главное хоть какие-то шансы оставить на ответку
20:23 8 марта
HerculesKolya
Вот это силушка
19:55 8 марта