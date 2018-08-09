Гризманн, Годин и Пайет – номинанты на звание лучшего игрока Лиги Европы-2017/18

УЕФА на официальном сайте объявил тройку номинантов на звание лучшего игрока Лиги Европы сезона-2017/18. За награду поспорят нападающий "Атлетико" Антуан Гризманн, его одноклубник защитник Диего Годин и полузащитник "Марселя" Димитри Пайет.

Напомним, "Атлетико" в финале второго по значимости еврокубка в Лионе разгромил "Марсель" – 3:0.

Гризманн принял участие в 8 матчах турнира, забив 6 мячей (в том числе, дубль в финале). В активе Година также 8 игр, в которых его команда 4 раза сыграла "на ноль". Пайет в 14 играх забил 3 мяча и сделал 7 голевых передач.

Имя победителя станет известно 31 августа во время жеребьевки группового этапа Лиги Европы-2018/19.