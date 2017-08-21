Греки рассудят ответный матч ЦСКА в Лиге чемпионов

Греческая бригада арбитров рассудит ответный матч 4-го отборочного раунда Лиги чемпионов между ЦСКА и "Янг Бойз", сообщает официальный сайт УЕФА. Напомним, что в первой встрече армейцы были сильнее соперника, выиграв со счетом 1:0.
Главным арбитром встречи назначен Тасос Сидиропулос, его ассистенты – Полихронис Костарас и Лазарос Димитриадис, дополнительные помощники рефери – Хараламбос Калогеропулос и Александрос Аретопулос, резервный судья – Дамианос Эфтимиадис.
Напомним, что ответный матч состоится в Москве, 23 августа. Начало - в 21.45 по московскому времени. "СЭ" проведет трансляцию игры
CanagliaVova
Не литовцы, не поляки. ГВК :-D
13:54
shpasic
отомстят за АЕК.
13:46
Новоуепинни
Полихронис и Хараламбос - это сила
13:22
Новоуепинни
Все ясно, кони в группе, бгг
13:20