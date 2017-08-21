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13:15 | Футбол — Лига Европы

Греки рассудят ответный матч ЦСКА в Лиге чемпионов

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Греческая бригада арбитров рассудит ответный матч 4-го отборочного раунда Лиги чемпионов между ЦСКА и "Янг Бойз", сообщает официальный сайт УЕФА. Напомним, что в первой встрече армейцы были сильнее соперника, выиграв со счетом 1:0.

Главным арбитром встречи назначен Тасос Сидиропулос, его ассистенты – Полихронис Костарас и Лазарос Димитриадис, дополнительные помощники рефери – Хараламбос Калогеропулос и Александрос Аретопулос, резервный судья – Дамианос Эфтимиадис.

Напомним, что ответный матч состоится в Москве, 23 августа. Начало - в 21.45 по московскому времени. "СЭ" проведет трансляцию игры

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Материалы сюжета: Лига чемпионов-2017/18. ЦСКА vs "Янг Бойз"
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КОММЕНТАРИИ (4)
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CanagliaVova

Не литовцы, не поляки. ГВК :-D

13:54

shpasic

отомстят за АЕК.

13:46

Новоуепинни

Полихронис и Хараламбос - это сила

13:22

Новоуепинни

Все ясно, кони в группе, бгг

13:20