Греки рассудят ответный матч ЦСКА в Лиге чемпионов

Греческая бригада арбитров рассудит ответный матч 4-го отборочного раунда Лиги чемпионов между ЦСКА и "Янг Бойз", сообщает официальный сайт УЕФА. Напомним, что в первой встрече армейцы были сильнее соперника, выиграв со счетом 1:0.

Главным арбитром встречи назначен Тасос Сидиропулос, его ассистенты – Полихронис Костарас и Лазарос Димитриадис, дополнительные помощники рефери – Хараламбос Калогеропулос и Александрос Аретопулос, резервный судья – Дамианос Эфтимиадис.

Напомним, что ответный матч состоится в Москве, 23 августа. Начало - в 21.45 по московскому времени. "СЭ" проведет трансляцию игры