Гранит Джака: "Мы хотим выиграть для Венгера Лигу Европы"

Полузащитник "Арсенала" Гранит Джака заявил, что команда хочет выиграть Лигу Европы в качестве прощального подарка Арсену Венгеру. Ранее 68-летний тренер заявил, что покинет клуб по окончании сезона.

– У нас остался всего один месяц вместе с ним, и мы хотим сделать подарок для тренера, – цитирует Джаку Goal. – Мы хотим выиграть этот трофей для него, для себя, для болельщиков. Все знают, чего он достиг за 22 года в "Арсенале".

Мы, как футболисты, знаем, что если у нас будут хорошие результаты, то никто не будет говорить о тренере, но это часть футбола, часть жизни, и мы должны смириться с этим.

Первый полуфинальный матч Лиги Европы между "Арсеналом" и "Атлетико"​ состоится 26 апреля, начало – в 22.05 по московскому времени.