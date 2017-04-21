Горецка доставлен в больницу после столкновения с голкипером "Аякса"

Полузащитник "Шальке" Леон Горецка в ответном матче 1/4 финала Лиги Европы против "Аякса" (3:2 д.в.) получил травму головы, сообщает пресс-служба немецкого клуба. Игрок столкнулся с голкипером "Аякса" Андре Онана, после чего покинул поле. Футболиста сразу отправили в местную больницу для прохождения обследования.

Напомним, Горецка забил первый гол своей команды в ворота "Аякса" и помог перевести встречу в овертайм. Голландцы в дополнительное время смогли забить два мяча и выйти в полуфинал по сумме двух встреч (4:3).