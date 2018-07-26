"Гонвед", который может сыграть с "Уфой", минимально победил "Прогрес" из Люксембурга

Венгерский "Гонвед" обыграл "Прогрес" из Люксембурга в первом матче 2-го отборочного раунда Лиги Европы - 1:0. Победитель этой пары в следующем этапе сыграет с лучшим из пары "Уфа" - "Домжале".

Разгромных побед над соперниками добились АПОЭЛ, "Мольде" и софийский ЦСКА. Менее уверенно сыграли "Жальгирис" и тель-авивский "Маккаби".

"Мариуполь" не смог удержать выездную победу над шведским "Юргорденом", пропустив гол на 94-й минуте.

Лига Европы

2-й отборочный раунд

"Гонвед" (Венгрия) - "Прогрес" (Люксембург) - 1:0 (0:0)

Гол: Барат, 83 (1:0).

Судья: Аль-Хаким (Швеция).

26 июля. Будапешт. Стадион Bozsik Stadion.

"Юргорден" (Швеция) - "Мариуполь" (Украина) - 1:1 (0:1)

Голы: Яворский, 37 (0:1). Баджи, 90+4 (1:1).

Судья: Зелинка (Чехия).

26 июля. Стокгольм. Стадион Olympiastadion.

ЦСКА (Болгария) - "Адмира Ваккер" (Австрия) - 3:0 (3:0)

Голы: Десподов, 29 (1:0). Десподов, 34 (2:0). Мауридес, 38 - с пенальти (3:0).

Судья: Битон (Шотландия).

26 июля. София. Стадион Bulgarska Armiya.

АПОЭЛ (Кипр) - "Флора" (Эстония) - 5:0 (2:0)

Голы: Тавареш, 25 (1:0). Лукас Соуза, 44 (2:0). Мораиш, 47 - с пенальти (3:0). Шоллои, 73 (4:0). Деллаторре, 78 (5:0).

Судья: Фриц (Германия).

26 июля. Никосия. Стадион GSP.

"Маккаби Тель-Авив" (Израиль) - "Раднички" (Сербия) - 2:0 (0:0)

Голы: Кьяртанссон, 51 (1:0). Кьяртанссон, 69 - с пенальти (2:0).

Удаление: Ацили (Маккаби Тель-Авив), 79.

Судья: Маццолени (Италия).

26 июля. Нетания. Стадион Netanya.

"Мольде" (Норвегия) - "Лачи" (Албания) - 3:0 (2:0)

Голы: Холанд, 6 - с пенальти (1:0). Хестад, 24 (2:0). Джеймс, 79 (3:0).

Судья: Жакотте (Швейцария).

26 июля. Мольде. Стадион "Aker Stadion (Molde)".

"Жальгирис" (Литва) - "Вадуц" (Лихтенштейн) - 1:0 (0:0)

Гол: Антал, 86 (1:0).

Судья: Вод (Венгрия).

26 июля. Вильнюс. Стадион LFF Stadium (Vetra Stadium).

"Зриньски" (Босния и Герцеговина) - "Валлетта" (Мальта) - 1:1 (0:0)

Голы: Билбия, 51 (1:0). Фонтанелла, 90 (1:1).

Судья: Дойл (Ирландия).

26 июля. Мостар. Стадион HSK Zrinjski (Bijeli Brijeg).