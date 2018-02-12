Гончаренко взял на матч с "Црвеной Звездой" 20 игроков

ЦСКА отправился из испанского Кампоамора в Белград на матч 1/16 финала Лиги Европы против "Црвены Звезды". Главный тренер Виктор Гончаренко взял на игру 20 футболистов.

Вратари: Игорь Акинфеев, Илья Помазун, Георгий Кырнац;

Защитники: Василий Березуцкий, Виктор Васин, Мариу Фернандес, Сергей Игнашевич, Кирилл Набабкин;

Полузащитники: Алан Дзагоев, Понтус Вернблум, Александр Головин, Бибрас Натхо, Константин Кучаев, Кристиян Бистрович, Хетаг Хосонов, Астемир Гордюшенко, Георгий Миланов;

Нападающие: Витинью, Ахмед Муса, Федор Чалов.

Отметчается, что в Кампоаморе в эти дни продолжат восстановление Алексей Березуцкий, Георгий Щенников и Тимур Жамалетдинов.