13:15 | Футбол — Лига Европы

Гончаренко взял на матч с "Црвеной Звездой" 20 игроков

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ЦСКА отправился из испанского Кампоамора в Белград на матч 1/16 финала Лиги Европы против "Црвены Звезды". Главный тренер Виктор Гончаренко взял на игру 20 футболистов. 

Вратари: Игорь Акинфеев, Илья Помазун, Георгий Кырнац;

Защитники: Василий Березуцкий, Виктор Васин, Мариу Фернандес, Сергей Игнашевич, Кирилл Набабкин;

Полузащитники: Алан Дзагоев, Понтус Вернблум, Александр Головин, Бибрас Натхо, Константин Кучаев, Кристиян Бистрович, Хетаг Хосонов, Астемир Гордюшенко, Георгий Миланов;

Нападающие: Витинью, Ахмед Муса, Федор Чалов.

Отметчается, что в Кампоаморе в эти дни продолжат восстановление Алексей Березуцкий, Георгий Щенников и Тимур Жамалетдинов.

Матч "Црвена Звезда" – ЦСКА пройдет во вторник, 13 февраля, и начнется в 20.00 по московскому времени. "СЭ" проведет текстовую трансляцию встречи.

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Дополнительная информация

https://pfc-cska.com/novosti/vse-novosti/liga/armeytsy-otpravilis-v-belgrad/

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Материалы сюжета: Лига Европы. Жеребьевка 1/16 финала
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КОММЕНТАРИИ (6)
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eDmajor

Доктор_Хряк|Что ж ты совсем своих братьев не уважаешь? ну 3 понятно...

21:46

Доктор_Хряк

0-3 )

21:12

Нефилим

Оланаре будет не хватать... если Витиньо выпустят в пару к Мусе - бразилец такой дичи наделает...

19:33

foreverCSKAforever

Удачи, парни!!! Будем поболеть!!!

16:26

баламошка

Целый табун.

16:24

bond1951

вперед пацаны без страха и упрека.................

15:41

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