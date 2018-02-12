Гончаренко взял на матч с "Црвеной Звездой" 20 игроков

ЦСКА отправился из испанского Кампоамора в Белград на матч 1/16 финала Лиги Европы против "Црвены Звезды". Главный тренер Виктор Гончаренко взял на игру 20 футболистов.
Вратари: Игорь Акинфеев, Илья Помазун, Георгий Кырнац;
Защитники: Василий Березуцкий, Виктор Васин, Мариу Фернандес, Сергей Игнашевич, Кирилл Набабкин;
Полузащитники: Алан Дзагоев, Понтус Вернблум, Александр Головин, Бибрас Натхо, Константин Кучаев, Кристиян Бистрович, Хетаг Хосонов, Астемир Гордюшенко, Георгий Миланов;
Нападающие: Витинью, Ахмед Муса, Федор Чалов.
Отметчается, что в Кампоаморе в эти дни продолжат восстановление Алексей Березуцкий, Георгий Щенников и Тимур Жамалетдинов.
Матч "Црвена Звезда" – ЦСКА пройдет во вторник, 13 февраля, и начнется в 20.00 по московскому времени. "СЭ" проведет текстовую трансляцию встречи.
Армейцы вылетели в Белград на #ЦрвенаЗвездаЦСКА.– ПФК ЦСКА Москва (@pfc_cska) 12 февраля 2018 г.
Виктор Ганчаренко взял на матч 20 футболистов, полный список по ссылке: https://t.co/XnT25Mt4qB pic.twitter.com/JPopDdlCKY
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Дополнительная информация
https://pfc-cska.com/novosti/vse-novosti/liga/armeytsy-otpravilis-v-belgrad/
- Георгий Щенников
- Сергей Игнашевич
- Игорь Акинфеев
- Алан Дзагоев
- Виктор Васин
- Василий Березуцкий
- Бибрас Натхо
- ЦСКА (футбол)
- Алексей Березуцкий
- Кирилл Набабкин
- Виктор Гончаренко
- Црвена Звезда (Футбол)
- Ахмед Муса
- Понтус Вернблум
- Мариу Фернандес
- Витинью дус Сантус
- Георгий Миланов
- Александр Головин
- Тимур Жамалетдинов
- Астемир Гордюшенко
- Илья Помазун
- Федор Чалов
- Георгий Кырнац
- Константин Кучаев
- Хетаг Хосонов
- Кристиян Бистрович
eDmajor
Доктор_Хряк|Что ж ты совсем своих братьев не уважаешь? ну 3 понятно...
21:46
Доктор_Хряк
0-3 )
21:12
Нефилим
Оланаре будет не хватать... если Витиньо выпустят в пару к Мусе - бразилец такой дичи наделает...
19:33
foreverCSKAforever
Удачи, парни!!! Будем поболеть!!!
16:26
баламошка
Целый табун.
16:24
bond1951
вперед пацаны без страха и упрека.................
15:41