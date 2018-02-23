Гончаренко - о "Лионе": "С любым соперником шансы были бы 50 на 50"

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко оценил итоги жеребьевки 1/8 финала Лиги Европы. Напомним, армейцы встретятся с "Лионом". 8 марта красно-синие сыграют с французами в Москве, а 15 – в Лионе.

– Учитывая, какие варианты нам могли достаться, все возможные соперники были плюс-минус равны - цитирует пресс-служба ЦСКА Гончаренко. - Разве что "Атлетико" выделялся среди всех. Но я спокойно отношусь к рейтингам, прогнозам и так далее. Выпал "Лион" – будем готовиться к нему. Чемпионат Франции достаточно вязкий, там много сбалансированных команд, громадные финансовые вливания есть только у ПСЖ. Сейчас наша задача – собрать как можно больше информации о сопернике, чтобы подойти к противостоянию в хорошем состоянии. В целом практически с любым соперником шансы были бы 50 на 50.

Является ли минусом то, что ответная игра будет на выезде? Я уже говорил о том, что по статистике чаще дальше проходят команды, которые второй матч играют дома. Но если вспомнить заключительные 15 минут домашней игры с "Црвеной Звездой", если бы они забили гол, это изменило бы все. Есть своя специфика, ее надо знать. Будем отталкиваться от того, как все сложится в первом матче. В целом в этом нет большой проблемы. Что касается кадровых проблем, то наша первостепенная задача – подготовить к этим играм на 100 процентов Георгия Щенникова и Алексея Березуцкого.