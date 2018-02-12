Гончаренко назвал Вернблума универсальным солдатом ЦСКА

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко в преддверии первого матча 1/16 финала Лиги Европы против "Црвены Звезды" отметил универсализм шведского полузащитника Понтуса Вернблума. Также специалист сказал, что, по его мнению, Ахмед Муса, присоединившийся к армейцем на правах аренды, уже вписался в игру команды.

– В одном из предсезонных матчей вы использовали Вернблума в центре обороны. Это разовая акция? Или возможно продолжение?

– Понтус – наш универсальный солдат! Он закрывает много позиций, в равной степени эффективен и в центре обороны, и в опорной зоне, и в нападении. Завтра и посмотрим, где сыграет.

– Можно ли сказать, что Муса уже окончательно прижился в ЦСКА после возвращения?

– Ему не надо было никак приживаться. Нужно было вспомнить эффективную манеру игры, чтобы его использовать максимально полезно. Думаю, мы уже поняли, как это делать, и вписали его в наш футбол.

– Почему ЦСКА в Белграде тренируется на резервном поле?

– По договоренности с "Црвеной Звездой". Трава на основном стадионе только начала появляться, решили не портить газон и провести занятие на поле по соседству. (Михаил ГОНЧАРОВ)

Напомним, матч "Црвена Звезда" – ЦСКА состоится 13 февраля и начнется в 20.00 по московскому времени. "СЭ" проведет текстовую трансляцию встречи.

Виктор Гончаренко: "Вернблум - наш универсальный солдат!

Будем ли его использовать в центре обороны, решим во вторник"