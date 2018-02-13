20:30 | Футбол — Лига Европы

Головин пропустит ответный матч с "Црвеной Звездой"

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ЦСКА в гостях играет с "Црвеной Звездой" в матче 1/16 финала Лиги Европы. В первом тайме желтую карточку получил полузащитник армейцев Александр Головин. Россиянин опасно пошел в подкат двумя ногами и столкнул соперника за боковую линию.

У игрока уже была желтая карточка в этом турнире, таким образом, он пропустит ответный матч, который состоится в Москве 21 февраля.

Текстовая трансляция матча "Црвена Звезда" - ЦСКА

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Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ (3)
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баламошка

С ним это частенько случается. Иногда включает режим обезьяны на поле) Скоро людей кусать начнёт. А потом и животных.

22:20

redgy

он и этот может не доиграть)

20:50

shpasic

типичный Головин. если на ЧМ выйдет в первом матче, то он же для него будет и последним на турнире.

20:33

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