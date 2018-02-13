Головин пропустит ответный матч с "Црвеной Звездой"

ЦСКА в гостях играет с "Црвеной Звездой" в матче 1/16 финала Лиги Европы. В первом тайме желтую карточку получил полузащитник армейцев Александр Головин. Россиянин опасно пошел в подкат двумя ногами и столкнул соперника за боковую линию.
У игрока уже была желтая карточка в этом турнире, таким образом, он пропустит ответный матч, который состоится в Москве 21 февраля.
баламошка
С ним это частенько случается. Иногда включает режим обезьяны на поле) Скоро людей кусать начнёт. А потом и животных.
22:20
redgy
он и этот может не доиграть)
20:50
shpasic
типичный Головин. если на ЧМ выйдет в первом матче, то он же для него будет и последним на турнире.
20:33