Головин пропустит ответный матч с "Црвеной Звездой"

ЦСКА в гостях играет с "Црвеной Звездой" в матче 1/16 финала Лиги Европы. В первом тайме желтую карточку получил полузащитник армейцев Александр Головин. Россиянин опасно пошел в подкат двумя ногами и столкнул соперника за боковую линию.

У игрока уже была желтая карточка в этом турнире, таким образом, он пропустит ответный матч, который состоится в Москве 21 февраля.

Текстовая трансляция матча "Црвена Звезда" - ЦСКА