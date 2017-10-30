Голландцы рассудят "Зенит" и "Русенборг", бельгийцы - "Локомотив" и "Шериф"

Матч 4-го тура Лиги Европы "Зенит" - "Русенборг" обслужит голландская бригада арбитров, информирует официальный сайт УЕФА. Главным судьей назначен Сердар Гезюбююк. Помогать ему будут Дэви Гооссенс и Бас ван Донген. Дополнительные ассистенты - Деннис Хиглер и Аллард Линдхаут, резервный судья – Ян Врис.

Матч "Зенит" - "Русенборг" состоится 2 ноября. Начало - в 23.05 по московскому времени. "СЭ" проведет трансляцию встречи.

"Локомотив" и "Шериф" рассудит бельгийская бригада арбитров во главе с Себастьеном Дельферьером. Ему будут помогать Ив де Нев и Йо де Вейрдт. Дополнительные ассистенты - Лоуренс Виссер и Александр Буко, резервный судья – Кевин Монтени.

Матч "Локомотив" и "Шериф" пройдет 2 ноября. Начало - в 21.00 по московскому времени. "СЭ" проведет трансляцию встречи.