Голкипер "Вильярреала" после победы над "Астаной" сфотографировался с "Великим Чери"

Голкипер "Вильярреала" Серхио Асенхо опубликовал на своей странице в Твиттере фотографию с российским одноклубником Денисом Черышевым из раздевалки команды. Сегодня испанский клуб в матче 1-го тура группового турнира Лиги Европы одержал победу над "Астаной" со счетом 3:1, а россиянин забил свой первый гол за полтора года.

"Хорошие новости! Победа и к нам добавился воин! Великий Чери!" - написал Асенхо.

Первый гол Черышева за полтора года. Видео