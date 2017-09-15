Голкипер "Вильярреала" после победы над "Астаной" сфотографировался с "Великим Чери"

Голкипер "Вильярреала" Серхио Асенхо опубликовал на своей странице в Твиттере фотографию с российским одноклубником Денисом Черышевым из раздевалки команды. Сегодня испанский клуб в матче 1-го тура группового турнира Лиги Европы одержал победу над "Астаной" со счетом 3:1, а россиянин забил свой первый гол за полтора года.
"Хорошие новости! Победа и к нам добавился воин! Великий Чери!" - написал Асенхо.
Первый гол Черышева за полтора года. Видео
Buenas noticias! Victoria y sumamos un guerrero a la causa! Grande Chery! 👊🏼👊🏼⚽ pic.twitter.com/2MvXgk3amR– Sergio Asenjo (@SergioAsenjo1) 14 сентября 2017 г.