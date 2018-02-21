Голевая комбинация ЦСКА началась с игры рукой

На 45+1-й минуте ответного матча 1/16 финала Лиги Европы ЦСКА - "Црвена Звезда" ошиблись португальские судьи. Арбитр Жорже Соуза и его первый ассистент Рикарду Сантуш не заметили, что Мариу Фернандес, обрабатывая мяч, подыграл себе рукой. После этого началась комбинация красно-синих, завершившаяся голом.
Следует отметить, что после фола защитника ЦСКА прошло целых девять секунд, было сделано четыре передачи, мяч был доставлен в центр площади ворот. Потому ошибки рефери не станут считать грубыми. Оценки, если и снизят, но незначительно. (Александр БОБРОВ)
Гаттузо Крут!!!!!!#!
Так это рука у того у кого надо рука! Пора бы знать классику Бобрик.
23:23 21 февраля
Мистер-ХЭ
Прикольно, когда сектанты комментируют "везение" других команд)) А прошлогоднее чемпионство не везение???))) когда влетало всё на 90+1??...а тут вдруг перестало....ой...а где же фарт?? а без него 0:7 ....и 1:3...."Актёр" Назаров даже манипуляции на трибуне проводил...не помогло....Ну а теперь всё вернулось...обидно)) от этого и комменты об игре рукой....Вообще-то, братцы, плечом не запрещено....И не надо завидовать. Понятно, 20 трофеев за 17 лет раздражает....привыкайте...
23:20 21 февраля
Святой92
Спорт экспресс,какие молодцы что увидели,срочно в суд бегите))
23:15 21 февраля
Drek
Эх, молодцы!! Посмаковали всласть, зависть очень плохое качество. Принизить победы НАШИХ клубов, это просто фишка у С-Э..Почему-то эпизодик из матча за суперкубок с Локо, когда отличился "имининник", в последствии, которого обязан был арбитр удалять с поля Адриано. Зато как эпизодик с Вернблумом разобрали, просто по моллекулам.
23:11 21 февраля
Seraffim
Коняшки вообще в этой игре больше в волейбол играли,благо судья позволял это делать.
22:59 21 февраля
= Даль =
полыхает у сектантов
22:48 21 февраля
ПИПКИНПАПА
Завтра прокоментируете, кто уверен в своих жопоногих на 100%? Наши старички то поболе очков в копилочку отложили чем некоторые. Паровозам респект, пока лучшие, а остальные, только и могут от злости других тролить, т.к. о своих лучше никак)))
22:37 21 февраля
Haiaxi
Вообще то мяч лежит на плече. Если не можете видео прикрепить, тогда не пишите всякую чушь.
22:34 21 февраля
psv57
и где рука?
22:28 21 февраля
КолобокКолобков
Да ладно...Дайте уже Гиннеру на последок всё купить...Скоро выгонят пинком под зад, хорошо,если не посадят...
22:25 21 февраля
П_о_в_а_р
ГВК вернулся
22:21 21 февраля
alex lav
От спартак-экспресса в общем ждал чего-то подобного
22:04 21 февраля
kerpet
вот на этом кадре ничего не понятно,мяч не касается руки и летит в грудь явно (плечо) резюме:очередная провокация СЭ
22:03 21 февраля
armi
Ну конечно "рука"! Рука БОГА! Это же не чистые руки пищевиков, получивших 0:3!!!
22:01 21 февраля
Сeрый
Конявых опять тащат. Страна ликует. Где-то это называется судейский беспредел, а у нас - патриотизм. Надо нашим чикатилам мяч пинать или шайбу гонять -- всей страной поддержим. А чо, они ж рассейские, свое г... не воняет.
22:00 21 февраля
Нефилим
Это плечо, плюс судья 2 пенальти в ворота Звезды не дал. Так что говорить что судья за ЦСКА был - глупо.
22:00 21 февраля
Rastan
Птицу видно по полёту, а ..., ну сами знаете.
22:00 21 февраля
Особое мнение ^^^
В некоторых комментах слышится похрюкивание.., а сами то пятачки в .овне :))
21:58 21 февраля
Dymanomashina
Да пофиг
21:57 21 февраля
iipetroff
Это рука Гинера)))
21:53 21 февраля
Семь ветров
Ну прокатило и ладно, в Европе постоянно так им прет. Повезло даже с соперником, такой дырявой обороне приличная команда уже десяток отгрузила бы. #игнашиберезуцкиеоставайтесь.
21:51 21 февраля
Besedin Dmitry
Да ничего там не было.....
21:48 21 февраля
WildCat-2k
Ну началась и че?! )))
21:37 21 февраля
SS-1525-Sergey
Не в первый раз так судят коней, фортуна прёт. Матчи со Спарта и Спортингом в отборе в ЛЧ, прямо стоят перед глазами.
21:32 21 февраля
Kot, kotoryi
Атата!
21:29 21 февраля