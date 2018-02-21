Голевая комбинация ЦСКА началась с игры рукой

На 45+1-й минуте ответного матча 1/16 финала Лиги Европы ЦСКА - "Црвена Звезда" ошиблись португальские судьи. Арбитр Жорже Соуза и его первый ассистент Рикарду Сантуш не заметили, что Мариу Фернандес, обрабатывая мяч, подыграл себе рукой. После этого началась комбинация красно-синих, завершившаяся голом.

Следует отметить, что после фола защитника ЦСКА прошло целых девять секунд, было сделано четыре передачи, мяч был доставлен в центр площади ворот. Потому ошибки рефери не станут считать грубыми. Оценки, если и снизят, но незначительно. (Александр БОБРОВ)