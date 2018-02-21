21:16 21 февраля | Футбол — Лига Европы

Голевая комбинация ЦСКА началась с игры рукой

45+1-я минута матча ЦСКА - "Црвена Звезда".
45+1-я минута матча ЦСКА - "Црвена Звезда".
25

На 45+1-й минуте ответного матча 1/16 финала Лиги Европы ЦСКА - "Црвена Звезда" ошиблись португальские судьи. Арбитр Жорже Соуза и его первый ассистент Рикарду Сантуш не заметили, что Мариу Фернандес, обрабатывая мяч, подыграл себе рукой. После этого началась комбинация красно-синих, завершившаяся голом.

Следует отметить, что после фола защитника ЦСКА прошло целых девять секунд, было сделано четыре передачи, мяч был доставлен в центр площади ворот. Потому ошибки рефери не станут считать грубыми. Оценки, если и снизят, но незначительно. (Александр БОБРОВ)

ЦСКА - Црвена Звезда

 

25
Материалы сюжета: Лига Европы-2017/18. 1/16 финала
Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ (25)
Войти, чтобы оставить комментарий

Гаттузо Крут!!!!!!#!

Так это рука у того у кого надо рука! Пора бы знать классику Бобрик.

23:23 21 февраля

Мистер-ХЭ

Прикольно, когда сектанты комментируют "везение" других команд)) А прошлогоднее чемпионство не везение???))) когда влетало всё на 90+1??...а тут вдруг перестало....ой...а где же фарт?? а без него 0:7 ....и 1:3...."Актёр" Назаров даже манипуляции на трибуне проводил...не помогло....Ну а теперь всё вернулось...обидно)) от этого и комменты об игре рукой....Вообще-то, братцы, плечом не запрещено....И не надо завидовать. Понятно, 20 трофеев за 17 лет раздражает....привыкайте...

23:20 21 февраля

Святой92

Спорт экспресс,какие молодцы что увидели,срочно в суд бегите))

23:15 21 февраля

Drek

Эх, молодцы!! Посмаковали всласть, зависть очень плохое качество. Принизить победы НАШИХ клубов, это просто фишка у С-Э..Почему-то эпизодик из матча за суперкубок с Локо, когда отличился "имининник", в последствии, которого обязан был арбитр удалять с поля Адриано. Зато как эпизодик с Вернблумом разобрали, просто по моллекулам.

23:11 21 февраля

Seraffim

Коняшки вообще в этой игре больше в волейбол играли,благо судья позволял это делать.

22:59 21 февраля

= Даль =

полыхает у сектантов

22:48 21 февраля

ПИПКИНПАПА

Завтра прокоментируете, кто уверен в своих жопоногих на 100%? Наши старички то поболе очков в копилочку отложили чем некоторые. Паровозам респект, пока лучшие, а остальные, только и могут от злости других тролить, т.к. о своих лучше никак)))

22:37 21 февраля

Haiaxi

Вообще то мяч лежит на плече. Если не можете видео прикрепить, тогда не пишите всякую чушь.

22:34 21 февраля

psv57

и где рука?

22:28 21 февраля

КолобокКолобков

Да ладно...Дайте уже Гиннеру на последок всё купить...Скоро выгонят пинком под зад, хорошо,если не посадят...

22:25 21 февраля

П_о_в_а_р

ГВК вернулся

22:21 21 февраля

alex lav

От спартак-экспресса в общем ждал чего-то подобного

22:04 21 февраля

kerpet

вот на этом кадре ничего не понятно,мяч не касается руки и летит в грудь явно (плечо) резюме:очередная провокация СЭ

22:03 21 февраля

armi

Ну конечно "рука"! Рука БОГА! Это же не чистые руки пищевиков, получивших 0:3!!!

22:01 21 февраля

Сeрый

Конявых опять тащат. Страна ликует. Где-то это называется судейский беспредел, а у нас - патриотизм. Надо нашим чикатилам мяч пинать или шайбу гонять -- всей страной поддержим. А чо, они ж рассейские, свое г... не воняет.

22:00 21 февраля

Нефилим

Это плечо, плюс судья 2 пенальти в ворота Звезды не дал. Так что говорить что судья за ЦСКА был - глупо.

22:00 21 февраля

Rastan

Птицу видно по полёту, а ..., ну сами знаете.

22:00 21 февраля

Особое мнение ^^^

В некоторых комментах слышится похрюкивание.., а сами то пятачки в .овне :))

21:58 21 февраля

Dymanomashina

Да пофиг

21:57 21 февраля

iipetroff

Это рука Гинера)))

21:53 21 февраля

Семь ветров

Ну прокатило и ладно, в Европе постоянно так им прет. Повезло даже с соперником, такой дырявой обороне приличная команда уже десяток отгрузила бы. #игнашиберезуцкиеоставайтесь.

21:51 21 февраля

Besedin Dmitry

Да ничего там не было.....

21:48 21 февраля

WildCat-2k

Ну началась и че?! )))

21:37 21 февраля

SS-1525-Sergey

Не в первый раз так судят коней, фортуна прёт. Матчи со Спарта и Спортингом в отборе в ЛЧ, прямо стоят перед глазами.

21:32 21 февраля

Kot, kotoryi

Атата!

21:29 21 февраля

Олимпиада Live!
Олимпиада Live!