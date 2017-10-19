20:02 | Футбол — Лига Европы

Гол за минуту. Ригони открыл счет в матче "Зенит" - "Русенборг". Видео

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Полузащитник "Зенита" Эмилиано Ригони открыл счет в матче 3-го тура группового турнира Лиги Европы с "Русенборгом". Хавбек ударом головой замкнул верховую передачу защитника Доменико Кришито, когда телевизионный секундомер показывал 0:59. При этом УЕФА определил, что взятие ворот состоялось на 2-й минуте.

Трансляция матча "Зенит" – "Русенборг"

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Материалы сюжета: Лига Европы-2017/18. 3-й тур
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КОММЕНТАРИИ (5)
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serzheo

ALEXEY959595____ В какой -то момент решил,что капсом писать это круто?)))))

20:54

egormirniy

ALEXEY959595, у Русенборга нет ни одного россиянина, так вот в чём загвоздка

20:48

Sinaron

ALEXEY959595, ты в 23 годана щупал клавишу капслок?

20:35

Sinaron

ALEXEY959595, ты капслок там нащупал,сынок?

20:28

ALEXEY959595

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ СКОЛЬКО РОССИЯН В ОСНОВНОМ СОСТАВЕ ЗЕНИТА И СКОЛЬКО У РУСЕНБОРГА! И ВСЁ СТАНЕТ ЯСНО!

20:21