Гол за минуту. Ригони открыл счет в матче "Зенит" - "Русенборг". Видео

Полузащитник "Зенита" Эмилиано Ригони открыл счет в матче 3-го тура группового турнира Лиги Европы с "Русенборгом". Хавбек ударом головой замкнул верховую передачу защитника Доменико Кришито, когда телевизионный секундомер показывал 0:59. При этом УЕФА определил, что взятие ворот состоялось на 2-й минуте.

Трансляция матча "Зенит" – "Русенборг"