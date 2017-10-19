Гол за минуту. Ригони открыл счет в матче "Зенит" - "Русенборг". Видео

Полузащитник "Зенита" Эмилиано Ригони открыл счет в матче 3-го тура группового турнира Лиги Европы с "Русенборгом". Хавбек ударом головой замкнул верховую передачу защитника Доменико Кришито, когда телевизионный секундомер показывал 0:59. При этом УЕФА определил, что взятие ворот состоялось на 2-й минуте.
Трансляция матча "Зенит" – "Русенборг"
⚽ ⚽ ⚽ Гол Ригони. "Зенит" открыл счет в первой же атаке #ЗенитРусенборг pic.twitter.com/ACDAaqQMxJ– Спорт-Экспресс (@sportexpress) 19 октября 2017 г.
serzheo
ALEXEY959595____ В какой -то момент решил,что капсом писать это круто?)))))
20:54
egormirniy
ALEXEY959595, у Русенборга нет ни одного россиянина, так вот в чём загвоздка
20:48
Sinaron
ALEXEY959595, ты в 23 годана щупал клавишу капслок?
20:35
Sinaron
ALEXEY959595, ты капслок там нащупал,сынок?
20:28
ALEXEY959595
ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ СКОЛЬКО РОССИЯН В ОСНОВНОМ СОСТАВЕ ЗЕНИТА И СКОЛЬКО У РУСЕНБОРГА! И ВСЁ СТАНЕТ ЯСНО!
20:21