Гол Траоре пяткой принес победу "Лиону". Видео

Нападающий "Лиона" Бертран Траоре забил гол пяткой "Эвертону" (2:1) в матче 3-го тура группового этапа Лиги Европы. Этот мяч стал победным для французской команды.

На 75-й минуте нападающий "Лиона" Максвел Корне прорвался по правому флангу, вошел в штрафную и отдал передачу на набегающего Траоре. 22-летний форвард обманул защитника англичан Майкла Кина и пяткой пробил по воротам Джордана Пикфорда. В результате победы "Лион" занимает вторую строчку в группе E с пятью очками, "Эвертон" расположился" на последнем месте с одним очком.