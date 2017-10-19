Гол "Шерифа" засчитан верно

На 31-й минуте матча 3-го тура Лиги Европы "Шериф" – "Локомотив" верное решение приняла бригада венгерских арбитров во главе с Иштваном Водом, зафиксировав взятие ворот российской команды. Первый дополнительный ассистент Ференц Карако, не раздумывая, показал, что мяч пересек линию ворот "Локомотива" и что нужно засчитывать гол. (Александр БОБРОВ)

Гол "Шерифа" "Локомотиву" засчитали с помощью системы фиксации взятия ворот. Видео//

Трансляция матча "Шериф" – "Локомотив"