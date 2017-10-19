22:50 | Футбол — Лига Европы

Гол "Шерифа" засчитан верно

Гол "Шерифа" в ворота "Локомотива". Гол "Шерифа" в ворота "Локомотива". Гол "Шерифа" в ворота "Локомотива". Гол "Шерифа" в ворота "Локомотива". Гол "Шерифа" в ворота "Локомотива". Гол "Шерифа" в ворота "Локомотива". Гол "Шерифа" в ворота "Локомотива".
Гол "Шерифа" в ворота "Локомотива".
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На 31-й минуте матча 3-го тура Лиги Европы "Шериф""Локомотив" верное решение приняла бригада венгерских арбитров во главе с Иштваном Водом, зафиксировав взятие ворот российской команды. Первый дополнительный ассистент Ференц Карако, не раздумывая, показал, что мяч пересек линию ворот "Локомотива" и что нужно засчитывать гол. (Александр БОБРОВ)

Гол "Шерифа" "Локомотиву" засчитали с помощью системы фиксации взятия ворот. Видео//
Трансляция матча "Шериф" – "Локомотив"

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Материалы сюжета: Лига Европы-2017/18. 3-й тур
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КОММЕНТАРИИ (1)
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delacrua

да, гол правильный.

22:59