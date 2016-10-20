Гол Плеа принес "Ницце" победу над "Зальцбургом"

В матче 3-го тура группового турнира Лиги Европы "Ницца" обыграла на выезде "Зальцбург" со счетом 1:0. Это первые очки лидера Лиги 1 в турнире, а у австрийской команды остается ноль баллов. Обе команды выступают в одной группе с "Краснодаром" и "Шальке".

Лига Европы

Групповой турнир

Группа I

"Зальцбург" (Австрия) - "Ницца" (Франция) - 0:1 (0:1)

Гол: Плеа, 13.

"Зальцбург": Вальке, Ульмер, Уисдом, Миранда, Лайнер, Радошевич, Жатковски, Ладзаро (Минамино, 80), Лаймер, Сориано (Даббур, 83), Гульбраннсен (Хван Хи Чхан, 83).

"Ницца": Кардиналь, Данте, Бодмер (Сери, 73), Байс, Рикарду Перейра, Далберт (Беланда, 76), Сарр, Эйсерик, Плеа, Вальтер, Козьелло (Сиприен, 74).

Предупреждения: Далберт, 71. Хван Хи Чхан, 85. Лаймер, 88. Эйсерик, 90.

Судья: Арановский (Украина).

20 октября. Зальцбург. Стадион "Red Bull Arena (Wals-Siezenheim)".