Гол Окриашвили ударом через себя принес "Краснодару" волевую победу над "Севильей"

Игроки "Краснодара" в матче с "Севильей". Фото REUTERS

"Краснодар" дома одержал волевую победу над "Севильей" со счетом 2:1 в домашнем матче второго тура группового турнира Лиги Европы.

Победу российскому клубу на 88-й минуте принес гол через себя Торнике Окриашвили. У "Севильи" 75 минут на поле провел экс-форвард "Спартака" Квинси Промес. Он не отметился результативными действиями.

В другом матче группы J "Стандард" победил "Акхисар БС" со счетом 2:1.

"Краснодар" набрал шесть очков и возглавил турнирную таблицу. "Севилья" - вторая (3), "Стандард" - третий (3), "Акхисар БС" - четвертый (0).

Лига Европы

Группа J

"Краснодар" (Россия) - "Севилья" (Испания) - 2:1 (0:1)

Голы: Каборе, 43 - в свои ворота (0:1). Перейра, 72 (1:1). Окриашвили, 88 (2:1).

"Краснодар": Крицюк, Петров, Мартынович, Спаич, Рамирес, Газинский, Каборе (Перейра, 69), Мамаев (Сулейманов, 73), Вандерсон Масиэл (Окриашвили, 84), Куэва, Классон.

"Севилья": Вацлик, Гомес, Кьер, Гнаньон, Хесус Навас, Нолито (Хави Васкес, 76), Банега, Меса, Арана, Промес (Бен Йеддер, 76), Муриэль (Андре Силва, 61).

Судьи: Стрембергссон. Аль-Хаким, Амри Нильссон, Густавссон, Панджич (все - Швеция).

04 октября. Краснодар. Стадион "Краснодар".

"Стандард" (Бельгия) - "Акхисар БС" (Турция) - 2:1 (2:1)

Голы: Эмон, 17 (1:0). Айик, 32 (1:1). Дженепо, 40 (2:1).

"Стандард" (Бельгия): Очоа, Поконьоли, Каванда, Лаифис, Луиндама, Карсела-Гонсалес, Цимирот, Уче (Мпоку, 76), Марин, Эмон (Са, 83), Дженепо.

"Акхисар БС" (Турция): Фатих Озтюрк, Мигел Лопеш, Юмлу, Гюрай Вурал, Джанер Османпаша, Айик (Регаттен, 72), Элдер Барбоза, Жозуэ, Билал Кыса (Сиссоко, 41), Айкут Чевикер, Селезнев (Ману, 80).

Предупреждения: Юмлу, 26. Гюрай Вурал, 83. Ману, 83. Дженепо, 90+1.

Удаление: Юмлу, 82.

Судья: Шюттенгрубер (Австрия).

04 октября. Льеж. Стадион "Maurice Dufrasne (Sclessin)".