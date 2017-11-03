Гол Кокорина спас "Зенит" от поражения в игре с "Русенборгом" и вывел команду в плей-офф

В матче группового турнира Лиги Европы "Зенит" на выезде сыграл вничью с "Русенборгом" – 1:1. Счет с пенальти открыл Никлас Бендтнер. В концовке встречи ворота хозяев поразил Артем Дзюба, но при этом он находился в офсайде, и мяч не был засчитан. Но на четвертой добавленной минуте подопечных Роберто Манчини от первого поражения в нынешнем розыгрыше турнира спас Александр Кокорин.

Несмотря на осечку, сине-бело-голубые сохранили лидерство в группе L и гарантировали себе участие в плей-офф. Вторым идет "Реал Сосьедад", разгромивший в параллельной встрече "Вардар" (3:0).

Македонский клуб станет следующим соперником "Зенита". Матч состоится 23 ноября в Санкт-Петербурге.

Лига Европы

Групповой турнир

4-й тур

Группа L

"Реал Сосьедад" (Испания) – "Вардар" (Македония) – 3:0 (1:0)

Голы: Хуанми, 31 (1:0). де ла Белья, 69 (2:0). Баутиста, 81 (3:0).

"Реал Сосьедад": Рульи, Навас, де ла Белья, Мартинес, Горосабель, Каналес, Сурутуса (Ильярраменди, 46), Субельдия, Хуанми, Виллиан Жозе (Баутиста, 62), Ойярсабаль (Янузай, 70).

"Вардар": Гачевски, Грнчаров, Амбарцумян, Глишич (Велкоски, 64), Новак, Джигаури, Николов, Барсегян (Блажевски, 75), Жуан Фелипе, Маркович (Муслиу, 64), Италу.

Предупреждения: Амбарцумян, 42. Новак, 82.

Судья: Шергенхофер (Австрия).

2 ноября. Сан-Себастьян. Стадион "Аноэта".

"Русенборг" (Норвегия) – "ЗЕНИТ" (Россия) – 1:1 (0:0)

Голы: Бендтнер, 55 - с пенальти (1:0). Кокорин, 90+4 (1:1).

"Русенборг": Хансен, Конрадсен (Герсбах, 86), Региниуссен, Шельвик, Мелинг, Йенсен, Расмуссен, Трондсен, Хелланд (Евтович, 71), Бендтнер, Адегбенро (Бьердаль, 88).

"Зенит": Лунев, Смольников, Мевля, Маммана, Кришито, Ерохин (Краневиттер, 82), Паредес, Нобоа (Дзюба, 87), Шатов (Дриусси, 75), Кокорин, Ригони.

Предупреждения: Ерохин, 33. Региниуссен, 42. Кришито, 73.

Судьи: ГЕЗЮБЮЙЮК. ван Донген, Госсенс, Линдхаут, Хиглер (все Голландия).

2 ноября. Тронхейм. Стадион Lerkendal.