00:55 | Футбол — Лига Европы

Гол Кокорина спас "Зенит" от поражения в игре с "Русенборгом" и вывел команду в плей-офф

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В матче группового турнира Лиги Европы "Зенит" на выезде сыграл вничью с "Русенборгом" – 1:1. Счет с пенальти открыл Никлас Бендтнер. В концовке встречи ворота хозяев поразил Артем Дзюба, но при этом он находился в офсайде, и мяч не был засчитан. Но на четвертой добавленной минуте подопечных Роберто Манчини от первого поражения в нынешнем розыгрыше турнира спас Александр Кокорин.

Несмотря на осечку, сине-бело-голубые сохранили лидерство в группе L и гарантировали себе участие в плей-офф. Вторым идет "Реал Сосьедад", разгромивший в параллельной встрече "Вардар" (3:0).

Македонский клуб станет следующим соперником "Зенита". Матч состоится 23 ноября в Санкт-Петербурге.

Лига Европы

Групповой турнир

4-й тур

Группа L

"Реал Сосьедад" (Испания) – "Вардар" (Македония) – 3:0 (1:0)

Голы: Хуанми, 31 (1:0). де ла Белья, 69 (2:0). Баутиста, 81 (3:0).

"Реал Сосьедад": Рульи, Навас, де ла Белья, Мартинес, Горосабель, Каналес, Сурутуса (Ильярраменди, 46), Субельдия, Хуанми, Виллиан Жозе (Баутиста, 62), Ойярсабаль (Янузай, 70).

"Вардар": Гачевски, Грнчаров, Амбарцумян, Глишич (Велкоски, 64), Новак, Джигаури, Николов, Барсегян (Блажевски, 75), Жуан Фелипе, Маркович (Муслиу, 64), Италу.

Предупреждения: Амбарцумян, 42. Новак, 82.

Судья: Шергенхофер (Австрия).

2 ноября. Сан-Себастьян. Стадион "Аноэта".

"Русенборг" (Норвегия) – "ЗЕНИТ" (Россия) – 1:1 (0:0)

Голы: Бендтнер, 55 - с пенальти (1:0). Кокорин, 90+4 (1:1).

"Русенборг": Хансен, Конрадсен (Герсбах, 86), Региниуссен, Шельвик, Мелинг, Йенсен, Расмуссен, Трондсен, Хелланд (Евтович, 71), Бендтнер, Адегбенро (Бьердаль, 88).

"Зенит": Лунев, Смольников, Мевля, Маммана, Кришито, Ерохин (Краневиттер, 82), Паредес, Нобоа (Дзюба, 87), Шатов (Дриусси, 75), Кокорин, Ригони.

Предупреждения: Ерохин, 33. Региниуссен, 42. Кришито, 73.

Судьи: ГЕЗЮБЮЙЮК. ван Донген, Госсенс, Линдхаут, Хиглер (все Голландия).

2 ноября. Тронхейм. Стадион Lerkendal.

Русенборг - Зенит

 

Дополнительная информация

http://football.sport-express.ru/eurocups/euroleague/2017-2018/groups/

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Материалы сюжета: Лига Европы-2017/18. 4-й тур
Материалы других СМИ
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КОММЕНТАРИИ (26)
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AndreyV

Вопреки Вот убожество питерское.... Сколько в выгребную яму золота не бросай, схавает и чище не станет... И так из года в год. А в Стране обещанных субсидий молодым семьям на квартиры не дождаться, хотя руководство великой державы призывало РОЖАТЬ и еще раз Рожать... А Газпрому пофигу - никто не спрашивает и НИКТО не контролирует... А мы все хлопаем в ладоши, как нам хорошо и спокойно живется.____________ Ты у Собянина про плитку лучше поинтересуйся...

01:12

resifi

Если смотреть регламент Лиги Европы УЕФА то Зенит вышел в 1/16 финала

01:11

HAZELSAMARA

Пока что в этом розыгрыше нам фартит с голами, забиваемыми в концовке: 2-1 у "Краснодара" с "Люнгбю", 1-0 у ЦСКА с "Янг Бойз" и сейчас. При этом "Зенит" суммарно играл (когда безлико, а когда отвратно) минут семьдесят если не больше.

01:11

Thomas_Boy_

sozerzator __________ Строго говоря, дома "Русенборг" редко проигрывает. Я ждал сложного матча. Но не ждал, что команда будет настолько инертна.

01:11

Thomas_Boy_

rusfed 2.0 __________ Я в печали потому что...

01:10

вояка

Похоже после матча питер-локо и тем и другим нашим требуются дополнительные разгрузочные дни ..... ну ещё можно понять - у палыча нет второго состава, но у манчини? .... норвеги не столько мастерством блистали сколько тупо перебегали наших. А роберто не ставит полностью второй состав .... будто против нас играет барса; да второй состав как минимум в беготне не уступил бы хозяевам. Но думаю наши выйдут из этой группы....если не накосячат как водится.

01:09

Chibisov

Вопреки Ты не бойся полудурок тебе не квартиру,а выгребную яму дадут)Давай там про ростов песню затягивай,уж кучук вас приведёт к светлому будущему имени фнл)))Ушлёпок вроде тебя хуже самого последнего мкадыша,хотя ты челдон,а это диагноз!

01:09

asc0002

Вопреки Вот убожество питерское.... Сколько в выгребную яму золота не бросай, схавает и чище не станет... И так из года в год. А в Стране обещанных субсидий молодым семьям на квартиры не дождаться, хотя руководство великой державы призывало РОЖАТЬ и еще раз Рожать... А Газпрому пофигу - никто не спрашивает и НИКТО не контролирует... А мы все хлопаем в ладоши, как нам хорошо и спокойно живется. ----- Ты че приперся сюда со своими соплями, у вас в Москве куча субсидированных команд, иди к Кремлю на митинг, а не ной тут.

01:09

sozerzator

Thomas_Boy_ 01:00 Спасибо в этом хоре неадекватов тебе с rusfed 2.0) Хоть кто-то думает и пишет...

01:08

Thomas_Boy_

Вопрека забыл написать о героическом "Ростове". Но кто знает, тот и так понял.

01:08

shpasic

повезло, что не Шерифом Зенит играл, а с какой-то невнятной командочкой.

01:07

rusfed 2.0

Thomas_Boy_ "Зенит" продолжает в одиночку приносить очки в копилку России. 01:00 _______________ Опечатка у тебя. В единственное число нужно было ставить.

01:07

Валерий Милан-Монако

Слова Фурсенко)) Эта команда через пару лет выиграет Лигу чемпионов))) Полагаю он забыл добавить))мини турнир по суме двух матчей у Русенборга)))ахах

01:07

asc0002

Mavr03 голубые спасили свое очко )))) ------ А розовым и этого не удалось, не смогли свое очко спасти.

01:07

sozerzator

Thomas_Boy_

01:05

rusfed 2.0

Манчини все ж умнее всех и такими ничьими доукомплектацию лоббирует

01:05

Вопреки

Вот убожество питерское.... Сколько в выгребную яму золота не бросай, схавает и чище не станет... И так из года в год. А в Стране обещанных субсидий молодым семьям на квартиры не дождаться, хотя руководство великой державы призывало РОЖАТЬ и еще раз Рожать... А Газпрому пофигу - никто не спрашивает и НИКТО не контролирует... А мы все хлопаем в ладоши, как нам хорошо и спокойно живется.

01:05

rusfed 2.0

Как-то мильёнеры недооценили рыбаков, что ли, не пойму? Я-то, честно говоря, разгром ожидал. Ну, гуманный, конечно, но разгром - типа 0:3.

01:04

Mavr03

голубые спасили свое очко ))))

01:02

Mavr03

аха-ха,еще один голубой чемпион на корачках отполз ))))

01:02

Chibisov

Почему наши клубы начинают играть когда петух в жопу клюнет?Что кони только после пропущенного бегать начали,что спам после двух ускорился,что зеня только когда жареным запахло!

01:01

asc0002

Спасли очко, но по игре с каждым матчем все хуже и хуже, надо что-то с этим делать.

01:01

SS-1525-Sergey

безобразная игра без голевых моментов первом тайме. Не хватает скоростей принятия решения. когда с мячом, только Падерос на уровне, что делает Ерохин на поле из раза в раз не пойму Манчини.

01:01

Thomas_Boy_

"Зенит" продолжает в одиночку приносить очки в копилку России.

01:00

unfan

Надо вводить повторы конечно, з****о смотреть футбол, где фудьи только и делают что косячат. Дзюба чистый забил, поле для слепых расчерчено линиями...

00:59