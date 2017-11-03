Гол Кокорина спас "Зенит" от поражения в игре с "Русенборгом" и вывел команду в плей-офф

В матче группового турнира Лиги Европы "Зенит" на выезде сыграл вничью с "Русенборгом" – 1:1. Счет с пенальти открыл Никлас Бендтнер. В концовке встречи ворота хозяев поразил Артем Дзюба, но при этом он находился в офсайде, и мяч не был засчитан. Но на четвертой добавленной минуте подопечных Роберто Манчини от первого поражения в нынешнем розыгрыше турнира спас Александр Кокорин.
Несмотря на осечку, сине-бело-голубые сохранили лидерство в группе L и гарантировали себе участие в плей-офф. Вторым идет "Реал Сосьедад", разгромивший в параллельной встрече "Вардар" (3:0).
Македонский клуб станет следующим соперником "Зенита". Матч состоится 23 ноября в Санкт-Петербурге.
Лига Европы
Групповой турнир
4-й тур
Группа L
"Реал Сосьедад" (Испания) – "Вардар" (Македония) – 3:0 (1:0)
Голы: Хуанми, 31 (1:0). де ла Белья, 69 (2:0). Баутиста, 81 (3:0).
"Реал Сосьедад": Рульи, Навас, де ла Белья, Мартинес, Горосабель, Каналес, Сурутуса (Ильярраменди, 46), Субельдия, Хуанми, Виллиан Жозе (Баутиста, 62), Ойярсабаль (Янузай, 70).
"Вардар": Гачевски, Грнчаров, Амбарцумян, Глишич (Велкоски, 64), Новак, Джигаури, Николов, Барсегян (Блажевски, 75), Жуан Фелипе, Маркович (Муслиу, 64), Италу.
Предупреждения: Амбарцумян, 42. Новак, 82.
Судья: Шергенхофер (Австрия).
2 ноября. Сан-Себастьян. Стадион "Аноэта".
"Русенборг" (Норвегия) – "ЗЕНИТ" (Россия) – 1:1 (0:0)
Голы: Бендтнер, 55 - с пенальти (1:0). Кокорин, 90+4 (1:1).
"Русенборг": Хансен, Конрадсен (Герсбах, 86), Региниуссен, Шельвик, Мелинг, Йенсен, Расмуссен, Трондсен, Хелланд (Евтович, 71), Бендтнер, Адегбенро (Бьердаль, 88).
"Зенит": Лунев, Смольников, Мевля, Маммана, Кришито, Ерохин (Краневиттер, 82), Паредес, Нобоа (Дзюба, 87), Шатов (Дриусси, 75), Кокорин, Ригони.
Предупреждения: Ерохин, 33. Региниуссен, 42. Кришито, 73.
Судьи: ГЕЗЮБЮЙЮК. ван Донген, Госсенс, Линдхаут, Хиглер (все Голландия).
2 ноября. Тронхейм. Стадион Lerkendal.
Дополнительная информация
http://football.sport-express.ru/eurocups/euroleague/2017-2018/groups/
- Александр Кокорин
- Артем Дзюба
- Зенит СПб
- Роберто Манчини
- Вардар (футбол)
- Русенборг (Футбол)
- Реал Сосьедад
- Никлас Бендтнер
AndreyV
Вопреки Вот убожество питерское.... Сколько в выгребную яму золота не бросай, схавает и чище не станет... И так из года в год. А в Стране обещанных субсидий молодым семьям на квартиры не дождаться, хотя руководство великой державы призывало РОЖАТЬ и еще раз Рожать... А Газпрому пофигу - никто не спрашивает и НИКТО не контролирует... А мы все хлопаем в ладоши, как нам хорошо и спокойно живется.____________ Ты у Собянина про плитку лучше поинтересуйся...
01:12
resifi
Если смотреть регламент Лиги Европы УЕФА то Зенит вышел в 1/16 финала
01:11
HAZELSAMARA
Пока что в этом розыгрыше нам фартит с голами, забиваемыми в концовке: 2-1 у "Краснодара" с "Люнгбю", 1-0 у ЦСКА с "Янг Бойз" и сейчас. При этом "Зенит" суммарно играл (когда безлико, а когда отвратно) минут семьдесят если не больше.
01:11
Thomas_Boy_
sozerzator __________ Строго говоря, дома "Русенборг" редко проигрывает. Я ждал сложного матча. Но не ждал, что команда будет настолько инертна.
01:11
Thomas_Boy_
rusfed 2.0 __________ Я в печали потому что...
01:10
вояка
Похоже после матча питер-локо и тем и другим нашим требуются дополнительные разгрузочные дни ..... ну ещё можно понять - у палыча нет второго состава, но у манчини? .... норвеги не столько мастерством блистали сколько тупо перебегали наших. А роберто не ставит полностью второй состав .... будто против нас играет барса; да второй состав как минимум в беготне не уступил бы хозяевам. Но думаю наши выйдут из этой группы....если не накосячат как водится.
01:09
Chibisov
Вопреки Ты не бойся полудурок тебе не квартиру,а выгребную яму дадут)Давай там про ростов песню затягивай,уж кучук вас приведёт к светлому будущему имени фнл)))Ушлёпок вроде тебя хуже самого последнего мкадыша,хотя ты челдон,а это диагноз!
01:09
asc0002
Вопреки Вот убожество питерское.... Сколько в выгребную яму золота не бросай, схавает и чище не станет... И так из года в год. А в Стране обещанных субсидий молодым семьям на квартиры не дождаться, хотя руководство великой державы призывало РОЖАТЬ и еще раз Рожать... А Газпрому пофигу - никто не спрашивает и НИКТО не контролирует... А мы все хлопаем в ладоши, как нам хорошо и спокойно живется. ----- Ты че приперся сюда со своими соплями, у вас в Москве куча субсидированных команд, иди к Кремлю на митинг, а не ной тут.
01:09
sozerzator
Thomas_Boy_ 01:00 Спасибо в этом хоре неадекватов тебе с rusfed 2.0) Хоть кто-то думает и пишет...
01:08
Thomas_Boy_
Вопрека забыл написать о героическом "Ростове". Но кто знает, тот и так понял.
01:08
shpasic
повезло, что не Шерифом Зенит играл, а с какой-то невнятной командочкой.
01:07
rusfed 2.0
Thomas_Boy_ "Зенит" продолжает в одиночку приносить очки в копилку России. 01:00 _______________ Опечатка у тебя. В единственное число нужно было ставить.
01:07
Валерий Милан-Монако
Слова Фурсенко)) Эта команда через пару лет выиграет Лигу чемпионов))) Полагаю он забыл добавить))мини турнир по суме двух матчей у Русенборга)))ахах
01:07
asc0002
Mavr03 голубые спасили свое очко )))) ------ А розовым и этого не удалось, не смогли свое очко спасти.
01:07
sozerzator
Thomas_Boy_
01:05
rusfed 2.0
Манчини все ж умнее всех и такими ничьими доукомплектацию лоббирует
01:05
Вопреки
Вот убожество питерское.... Сколько в выгребную яму золота не бросай, схавает и чище не станет... И так из года в год. А в Стране обещанных субсидий молодым семьям на квартиры не дождаться, хотя руководство великой державы призывало РОЖАТЬ и еще раз Рожать... А Газпрому пофигу - никто не спрашивает и НИКТО не контролирует... А мы все хлопаем в ладоши, как нам хорошо и спокойно живется.
01:05
rusfed 2.0
Как-то мильёнеры недооценили рыбаков, что ли, не пойму? Я-то, честно говоря, разгром ожидал. Ну, гуманный, конечно, но разгром - типа 0:3.
01:04
Mavr03
голубые спасили свое очко ))))
01:02
Mavr03
аха-ха,еще один голубой чемпион на корачках отполз ))))
01:02
Chibisov
Почему наши клубы начинают играть когда петух в жопу клюнет?Что кони только после пропущенного бегать начали,что спам после двух ускорился,что зеня только когда жареным запахло!
01:01
asc0002
Спасли очко, но по игре с каждым матчем все хуже и хуже, надо что-то с этим делать.
01:01
SS-1525-Sergey
безобразная игра без голевых моментов первом тайме. Не хватает скоростей принятия решения. когда с мячом, только Падерос на уровне, что делает Ерохин на поле из раза в раз не пойму Манчини.
01:01
Thomas_Boy_
"Зенит" продолжает в одиночку приносить очки в копилку России.
01:00
unfan
Надо вводить повторы конечно, з****о смотреть футбол, где фудьи только и делают что косячат. Дзюба чистый забил, поле для слепых расчерчено линиями...
00:59