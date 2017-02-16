20:48 | ФУТБОЛ — Лига Европы

Гол Классона принес "Краснодару" победу над "Фенербахче"

Сегодня. Краснодар. "Краснодар" - "Фенербахче" - 1:0. Гол хавбека Виктора КЛАССОНА (слева) принес победу "быкам". Фото AFP
Сегодня. Краснодар. "Краснодар" - "Фенербахче" - 1:0. Гол хавбека Виктора КЛАССОНА (слева) принес победу "быкам". Фото AFP
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"Краснодар" в первом матче 1/16 финала Лиги Европы обыграл "Фенербахче". Победный гол в своей дебютной игре за "быков" забил полузащитник Виктор Классон.

Ответный матч состоится в Турции в среду, 22 февраля.

Лига Европы

1/16 финала

Первый матч

"КРАСНОДАР" (Россия) – "Фенербахче" (Турция) – 1:0 (1:0)

Гол: Классон, 4.

"Краснодар": Крицюк, Калешин, Мартынович, Налду, Рамирес, Газинский, Каборе, Подберезкин (Перейра, 70), Вандерсон (Лаборде, 65), Смолов, Классон.

"Фенербахче": Волкан Демирель, Шенер, Нойштедтер, Кьер, Калдырым, Соуза, Алпер Потук, Мехмет Топал, Ленс, Эменике (Фернандау, 72), Соу (Озан, 72).

Предупреждения: Подберезкин, 42. Каборе, 48. Калдырым, 50. Нойштедтер, 59. Калешин, 63.

Судьи: Кружляк, Балко, Влк, Кралович, Сомолани (все Словакия).

16 февраля. Краснодар. Стадион "Арена Краснодар".

Трансляция матча "Краснодар" – "Фенербахче"

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КОММЕНТАРИИ (41)
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Der schwein

Dymanomashina Der schwein Dymanomashina Уууух, сколько тут русофобиков-то поганеньких.Serzheo, держись! Краснодару удачи! 21:20--------- Причём тут русофобия? Или у тя Магнит состоит из воспитанников РОССИИ ? Тогда - привет Лаврентию Палычу ))) 21:22-----------------------------А при чем тут Магнит? Команда называется Краснодар. Она из России. Она ВЫИГРАЛА официальный МЕЖДУНАРОДНЫЙ матч, чему я очень рад. Захожу на форум, чтобы разделить радость и ЧТО?! Одно нытье и негатив, да еще и Das ist Schwein...В такие моменты Лаврентий Палыч был бы очень кстати 21:30---------- Я вааще за Лаврентия Палыча ! Для особо одарённых просто скажу, что Магнит и Краснодар - это одно и то же :)

21:37

Фуля

Молодцы! Жалко только, что очки в зачет УЕФА на бездарную Москву пойдут. Чтобы России выглядеть достойно в Европе, надо ЦСКА и особенно Спартак лет 5 туда не заявлять.

21:36

rusfed 2.0

Смолов скоро с трудом будет соответствовать уровню своего клуба )

21:36

Dymanomashina

Der schwein Dymanomashina Уууух, сколько тут русофобиков-то поганеньких.Serzheo, держись! Краснодару удачи! 21:20--------- Причём тут русофобия? Или у тя Магнит состоит из воспитанников РОССИИ ? Тогда - привет Лаврентию Палычу ))) 21:22-----------------------------А при чем тут Магнит? Команда называется Краснодар. Она из России. Она ВЫИГРАЛА официальный МЕЖДУНАРОДНЫЙ матч, чему я очень рад. Захожу на форум, чтобы разделить радость и ЧТО?! Одно нытье и негатив, да еще и Das ist Schwein...В такие моменты Лаврентий Палыч был бы очень кстати

21:30

Сосед дворовского тренера

Нет никаких сомнений, что "...дарским --> Красно..." ВОЛАМ через неделю задерут хвост и подхвостовое отверстие порвут даже не на британский, а на турецкий флаг!!!

21:27

HAZELSAMARA

Если краснодарцам удастся и в ответном матче регулярно проводить многоходовки, они вполне смогут навязать контригру и в Стамбуле. По крайней мере, в истории "Фенера" был случай, когда "минус один" из России оказался для него неотыгрываемым.

21:26

yspesh4

Фенер думал с фигней играем? Во втором попытались они давить и ни фига. Ну-ну. Щас еще чехов заделаем. А потом фигову бельгию. И будет всей сосукаловой полный абзац, вместе с Фуркадом.

21:24

Der schwein

Dymanomashina Уууух, сколько тут русофобиков-то поганеньких.Serzheo, держись! Краснодару удачи! 21:20--------- Причём тут русофобия? Или у тя Магнит состоит из воспитанников РОССИИ ? Тогда - привет Лаврентию Палычу )))

21:22

yulik

На ball-king.ru сегодня предсказали очередной выигрышный матч. А ты и дальше сливай деньги в БК полагаясь на одну свою интуицию.

21:21

Dymanomashina

Уууух, сколько тут русофобиков-то поганеньких.Serzheo, держись! Краснодару удачи!

21:20

spartak ekspress

реализация моментов после зимней паузы слабая надо тренировать, хотя для 5 марта и этого сойдет чтобы выиграть

21:17

Der schwein

serzheo Der schwein_________ Ты жену поучи щи варить. Я разберусь что мне петь. 21:12--------- Я записал твой пост)))

21:15

serzheo

Der schwein_________ Ты жену поучи щи варить. Я разберусь что мне петь.

21:12

сабзеро

Сосед дворовского тренера Группе оголтело визжащих от восторга неадекватов "хоцца" всё же напомнить, что в след. раунд выходит победитель по итогам ДВУХ ВСТРЕЧ.... _______________________________________________ Кроме тебя здесь никто не визжит. Все отреагировали вполне сдержанно. Не это ли тебя бесит?

21:12

shpasic

гарри, ну, Шалимов-то всё равно в топ-клубе работал. в Уралане.

21:12

Солист Мак

Это не Фенер был, а какая-то томь

21:10

вояка

С почином кубанцы! Удачи в дальнейшем!

21:10

сабзеро

Айртон После ПСЖ-Барса, Реал-Наполи, Бавария-Арсенал резюме следующее: игра была равна, играли два... _____________ Тогда кто играл в матче Спартак - Олесунн?

21:10

гарри

Айртон После ПСЖ-Барса, Реал-Наполи, Бавария-Арсенал резюме следующее: игра была равна, играли два...)) В общем Шалимов щёлкнул по носу Адвокатишку.)) Игорь всё-таки работал в топ-клубе, хоть и как игрок, а голландец токма с днищем всяким работал.)) Но в целом команда у турков посильнее, в ответке будет 2-0 или 3-0.) 20:58 ___________________________ ЧМОик, вот ты Чёрт))))))))) Сборная Голандия для тебя "днище"? Ну тебе кострлеголовому печенья любителю виднее)))))) Ты же с "братьями Уильямс" на короткой руке.

21:09

Der schwein

serzheo Толпе дворовых саксов напоминаю - Фенер - никакой, вообще - ноль. 21:06------------------ Интересно, что ты запоёшь после ответного матча ) Наверное , примерно так :Толпе дворовых саксов напоминаю - Краснодар - никакой, вообще - ноль.

21:09

serzheo

Толпе дворовых саксов напоминаю - Фенер - никакой, вообще - ноль.

21:06

Сосед дворовского тренера

Группе оголтело визжащих от восторга неадекватов "хоцца" всё же напомнить, что в след. раунд выходит победитель по итогам ДВУХ ВСТРЕЧ....

21:04

Джон....Сильвер

одного гола не хватит, чтоб пройти турок

21:03

васятка

Айртон После ПСЖ-Барса, Реал-Наполи, Бавария-Арсенал ,Краснодар-Фенер, ......Спартак-Олесунннннннн,ыыыыыыы))))))

21:03

serenky25

Куча не точных передач. Обе команды никакие. Краснодар больше хотел.

21:02

Der schwein

Шансов у Магнита пройти турок примерно 10%. Если говорить коротко, в Турцию можно не ездить, съэкономив на билетах. Что касается Смолова, то место ему не в Дортмунде, о котором всё время трындят, а максимум - в Динамо Дрезден .

21:01

serzheo

Красиво, нужно было - два - по игре... Быки - с победой!

21:01

Mangust071

Dzhan1328-----по Классену полностью согласен

21:00

васятка

Неплохо,но в Турции будет тяжело. Удачи. P.S. у чмоки "экспресс" уже не прошел, радует.

21:00

Mangust071

Если честно Фенер ни какой,а Краснодар симпатично,но пока сыровато)для начала пойдёт

20:59

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Материалы других СМИ