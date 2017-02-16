Гол Классона принес "Краснодару" победу над "Фенербахче"

"Краснодар" в первом матче 1/16 финала Лиги Европы обыграл "Фенербахче". Победный гол в своей дебютной игре за "быков" забил полузащитник Виктор Классон.

Ответный матч состоится в Турции в среду, 22 февраля.

Лига Европы

1/16 финала

Первый матч

"КРАСНОДАР" (Россия) – "Фенербахче" (Турция) – 1:0 (1:0)

Гол: Классон, 4.

"Краснодар": Крицюк, Калешин, Мартынович, Налду, Рамирес, Газинский, Каборе, Подберезкин (Перейра, 70), Вандерсон (Лаборде, 65), Смолов, Классон.

"Фенербахче": Волкан Демирель, Шенер, Нойштедтер, Кьер, Калдырым, Соуза, Алпер Потук, Мехмет Топал, Ленс, Эменике (Фернандау, 72), Соу (Озан, 72).

Предупреждения: Подберезкин, 42. Каборе, 48. Калдырым, 50. Нойштедтер, 59. Калешин, 63.

Судьи: Кружляк, Балко, Влк, Кралович, Сомолани (все Словакия).

16 февраля. Краснодар. Стадион "Арена Краснодар".

Трансляция матча "Краснодар" – "Фенербахче"