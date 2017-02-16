Гол Классона принес "Краснодару" победу над "Фенербахче"

"Краснодар" в первом матче 1/16 финала Лиги Европы обыграл "Фенербахче". Победный гол в своей дебютной игре за "быков" забил полузащитник Виктор Классон.
Ответный матч состоится в Турции в среду, 22 февраля.
Лига Европы
1/16 финала
Первый матч
"КРАСНОДАР" (Россия) – "Фенербахче" (Турция) – 1:0 (1:0)
Гол: Классон, 4.
"Краснодар": Крицюк, Калешин, Мартынович, Налду, Рамирес, Газинский, Каборе, Подберезкин (Перейра, 70), Вандерсон (Лаборде, 65), Смолов, Классон.
"Фенербахче": Волкан Демирель, Шенер, Нойштедтер, Кьер, Калдырым, Соуза, Алпер Потук, Мехмет Топал, Ленс, Эменике (Фернандау, 72), Соу (Озан, 72).
Предупреждения: Подберезкин, 42. Каборе, 48. Калдырым, 50. Нойштедтер, 59. Калешин, 63.
Судьи: Кружляк, Балко, Влк, Кралович, Сомолани (все Словакия).
16 февраля. Краснодар. Стадион "Арена Краснодар".
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http://football.sport-express.ru/eurocups/euroleague/2016-2017/playoff/
Der schwein
Dymanomashina Der schwein Dymanomashina Уууух, сколько тут русофобиков-то поганеньких.Serzheo, держись! Краснодару удачи! 21:20--------- Причём тут русофобия? Или у тя Магнит состоит из воспитанников РОССИИ ? Тогда - привет Лаврентию Палычу ))) 21:22-----------------------------А при чем тут Магнит? Команда называется Краснодар. Она из России. Она ВЫИГРАЛА официальный МЕЖДУНАРОДНЫЙ матч, чему я очень рад. Захожу на форум, чтобы разделить радость и ЧТО?! Одно нытье и негатив, да еще и Das ist Schwein...В такие моменты Лаврентий Палыч был бы очень кстати 21:30---------- Я вааще за Лаврентия Палыча ! Для особо одарённых просто скажу, что Магнит и Краснодар - это одно и то же :)
21:37
Фуля
Молодцы! Жалко только, что очки в зачет УЕФА на бездарную Москву пойдут. Чтобы России выглядеть достойно в Европе, надо ЦСКА и особенно Спартак лет 5 туда не заявлять.
21:36
rusfed 2.0
Смолов скоро с трудом будет соответствовать уровню своего клуба )
21:36
Dymanomashina
Der schwein Dymanomashina Уууух, сколько тут русофобиков-то поганеньких.Serzheo, держись! Краснодару удачи! 21:20--------- Причём тут русофобия? Или у тя Магнит состоит из воспитанников РОССИИ ? Тогда - привет Лаврентию Палычу ))) 21:22-----------------------------А при чем тут Магнит? Команда называется Краснодар. Она из России. Она ВЫИГРАЛА официальный МЕЖДУНАРОДНЫЙ матч, чему я очень рад. Захожу на форум, чтобы разделить радость и ЧТО?! Одно нытье и негатив, да еще и Das ist Schwein...В такие моменты Лаврентий Палыч был бы очень кстати
21:30
Сосед дворовского тренера
Нет никаких сомнений, что "...дарским --> Красно..." ВОЛАМ через неделю задерут хвост и подхвостовое отверстие порвут даже не на британский, а на турецкий флаг!!!
21:27
HAZELSAMARA
Если краснодарцам удастся и в ответном матче регулярно проводить многоходовки, они вполне смогут навязать контригру и в Стамбуле. По крайней мере, в истории "Фенера" был случай, когда "минус один" из России оказался для него неотыгрываемым.
21:26
yspesh4
Фенер думал с фигней играем? Во втором попытались они давить и ни фига. Ну-ну. Щас еще чехов заделаем. А потом фигову бельгию. И будет всей сосукаловой полный абзац, вместе с Фуркадом.
21:24
Der schwein
Dymanomashina Уууух, сколько тут русофобиков-то поганеньких.Serzheo, держись! Краснодару удачи! 21:20--------- Причём тут русофобия? Или у тя Магнит состоит из воспитанников РОССИИ ? Тогда - привет Лаврентию Палычу )))
21:22
yulik
На ball-king.ru сегодня предсказали очередной выигрышный матч. А ты и дальше сливай деньги в БК полагаясь на одну свою интуицию.
21:21
Dymanomashina
Уууух, сколько тут русофобиков-то поганеньких.Serzheo, держись! Краснодару удачи!
21:20
spartak ekspress
реализация моментов после зимней паузы слабая надо тренировать, хотя для 5 марта и этого сойдет чтобы выиграть
21:17
Der schwein
serzheo Der schwein_________ Ты жену поучи щи варить. Я разберусь что мне петь. 21:12--------- Я записал твой пост)))
21:15
serzheo
Der schwein_________ Ты жену поучи щи варить. Я разберусь что мне петь.
21:12
сабзеро
Сосед дворовского тренера Группе оголтело визжащих от восторга неадекватов "хоцца" всё же напомнить, что в след. раунд выходит победитель по итогам ДВУХ ВСТРЕЧ.... _______________________________________________ Кроме тебя здесь никто не визжит. Все отреагировали вполне сдержанно. Не это ли тебя бесит?
21:12
shpasic
гарри, ну, Шалимов-то всё равно в топ-клубе работал. в Уралане.
21:12
Солист Мак
Это не Фенер был, а какая-то томь
21:10
вояка
С почином кубанцы! Удачи в дальнейшем!
21:10
сабзеро
Айртон После ПСЖ-Барса, Реал-Наполи, Бавария-Арсенал резюме следующее: игра была равна, играли два... _____________ Тогда кто играл в матче Спартак - Олесунн?
21:10
гарри
Айртон После ПСЖ-Барса, Реал-Наполи, Бавария-Арсенал резюме следующее: игра была равна, играли два...)) В общем Шалимов щёлкнул по носу Адвокатишку.)) Игорь всё-таки работал в топ-клубе, хоть и как игрок, а голландец токма с днищем всяким работал.)) Но в целом команда у турков посильнее, в ответке будет 2-0 или 3-0.) 20:58 ___________________________ ЧМОик, вот ты Чёрт))))))))) Сборная Голандия для тебя "днище"? Ну тебе кострлеголовому печенья любителю виднее)))))) Ты же с "братьями Уильямс" на короткой руке.
21:09
Der schwein
serzheo Толпе дворовых саксов напоминаю - Фенер - никакой, вообще - ноль. 21:06------------------ Интересно, что ты запоёшь после ответного матча ) Наверное , примерно так :Толпе дворовых саксов напоминаю - Краснодар - никакой, вообще - ноль.
21:09
serzheo
Толпе дворовых саксов напоминаю - Фенер - никакой, вообще - ноль.
21:06
Сосед дворовского тренера
Группе оголтело визжащих от восторга неадекватов "хоцца" всё же напомнить, что в след. раунд выходит победитель по итогам ДВУХ ВСТРЕЧ....
21:04
Джон....Сильвер
одного гола не хватит, чтоб пройти турок
21:03
васятка
Айртон После ПСЖ-Барса, Реал-Наполи, Бавария-Арсенал ,Краснодар-Фенер, ......Спартак-Олесунннннннн,ыыыыыыы))))))
21:03
serenky25
Куча не точных передач. Обе команды никакие. Краснодар больше хотел.
21:02
Der schwein
Шансов у Магнита пройти турок примерно 10%. Если говорить коротко, в Турцию можно не ездить, съэкономив на билетах. Что касается Смолова, то место ему не в Дортмунде, о котором всё время трындят, а максимум - в Динамо Дрезден .
21:01
serzheo
Красиво, нужно было - два - по игре... Быки - с победой!
21:01
Mangust071
Dzhan1328-----по Классену полностью согласен
21:00
васятка
Неплохо,но в Турции будет тяжело. Удачи. P.S. у чмоки "экспресс" уже не прошел, радует.
21:00
Mangust071
Если честно Фенер ни какой,а Краснодар симпатично,но пока сыровато)для начала пойдёт
20:59