Гол Кайседо помог "Лацио" обыграть "Ниццу" и выйти в лидеры группы

"Лацио" в 3-м туре группового турнира Лиги Европы обыграл на выезде "Ниццу" - 3:1. В начале встречи счет открыл форвард французской команды Марио Балотелли, но спустя минуту экс-игрок "Локомотива" Фелипе Кайседо восстановил статус-кво. Победу итальянцам принес дубль Сергея Милинкович-Савича.

Римляне одержали третью победу подряд и вышли в лидеры группы K, "Ницца" с 6-ю очками идет второй. В аутсайдерах здесь бельгийский "Зюлте-Варегем" и голландский "Витесс", которые сегодня сыграли вничью - 1:1.

Лига Европы

Групповой турнир

Группа K

"Ницца" (Франция) - "Лацио" (Италия) - 1:3 (1:1)

Голы: Балотелли, 4 (1:0). Кайседо, 5 (1:1). Милинкович-Савич, 65 (1:2). Милинкович-Савич, 89 (1:3).

"Ницца": Кардиналь, Данте, Жалле (Срарфи, 88), Марлон, Ле Маршан, Бюрнер, Снайдер, Менди, Вальтер, Лис Мелу (Плеа, 71), Балотелли.

"Лацио": Стракоша, Раду, Баштуш, Габаррон, Луис Фелипе, Ди Дженнаро (Луис Альберто, 60), Лулич, Милинкович-Савич, Мурджа, Нани (Иммобиле, 60), Кайседо (Лукас, 75).

Предупреждения: Менди, 78. Луис Фелипе, 86.

Судья: Томсон (Шотландия).

19 октября. Ницца. Стадион "Allianz Riviera".

"Зюлте-Варегем" (Бельгия) - "Витесс" (Голландия) - 1:1 (1:1)

Голы: Кашия, 23 - в свои ворота (1:0). Брюнс, 27 (1:1).

"Зюлте-Варегем": Бостин, Дерийк, Уолш (Де Фаув, 70), Хамалайнен, Хейлен, Кайя (Шапонич, 89), Де Метс, Де Сарт, Копман, Лейя Исека (Де Пов, 55), Олайинка.

"Витесс": Пасвер, Бюттнер (Файе, 83), Кашия, Миязга, Дабо, Сереро, Брюнс (Колкетт, 77), Маунт, Кастайньос, Линссен, Рашица.

Предупреждения: Линссен, 14. Лейя Исека, 37. Брюнс, 37. Миязга, 37. Бюттнер, 45+2. Сереро, 59. Дерийк, 84.

Судья: Бебек (Хорватия).

19 октября. Варегем. Стадион "Regenboogstadion".