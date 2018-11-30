Гол Гренье принес "Ренну" победу над "Яблонцем"

"Ренн" на выезде обыграл "Яблонец" в матче 5-го тура группового турнира Лиги Европы. Единственный гол забил полузащитник Клеман Гренье.

Чешская команда потеряла шансы на выход в плей-офф, а французской нужно обыграть в последнем матче в группе "Астану", чтобы занять второе место.

Лига Европы

Группа K

"Яблонец" (Чехия) - "Ренн" (Франция) - 0:1 (0:0)

Гол: Гренье, 55.

"Яблонец": Грубы, Голеш, Соболь (Кратохвил, 63), Ганоусек, Говорка, Лисхка, Хюбшман (Храмоста, 82), Травник, Поважанец, Кубиста, Долежал.

"Ренн": Коубек, Зеффан, Мексер, Да Силва, Траоре, Гренье (Бен Арфа, 77), Андре, Юханссон, Буриго (Ньянг, 63), Леа Силики, Сарр (Юну, 89).

Предупреждения: Андре, 34. Соболь, 53. Ньянг, 65. Юханссон, 80. Поважанец, 83.

Судья: Мартинш (Португалия).

29 ноября. Яблонец. Стадион "Strelnice".