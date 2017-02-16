Гол Бланко-Лещука принес "Шахтеру" победу над "Сельтой"

Донецкий "Шахтер" обыграл "Сельту" в первом матче 1/16 финала Лиги Европы - 1:0. Единственный гол в этой встрече забил нападающий Густаво Бланко-Лещук. Для аргентинца украинского происхождения этот поединок стал дебютным в составе "горняков".
В еще одной встрече румынская "Астра" и бельгийский "Генк" сыграли вничью - 2:2. Ответные поединки состоятся 23 февраля.
Лига Европы
1/16 финала
"Сельта" (Испания) - "Шахтер" (Украина) - 0:1 (0:1)
Гол: Бланко-Лещук, 27.
"Сельта": Серхио Альварес, Кабраль, Ронкалья, Мальо, Хонни, Васс, Эрнандес, Радоя (Хосабед Санчес, 74), Аспас, Гвидетти (Росси, 84), Бонгонда (Систо, 58).
"Шахтер": Пятов, Срна, Ракицкий, Исмаили, Ордец, Дентинью (Коваленко, 46), Тайсон (Бернард, 84), Марлос (Азеведу, 90+3), Фред, Малышев, Бланко-Лещук.
Предупреждения: Ордец, 41. Тайсон, 45+1. Срна, 45+4. Радоя, 67. Васс, 71. Аспас, 75. Малышев, 75. Ракицкий, 81.
Судья: Мажейка (Литва).
16 февраля. Виго. Стадион "Balaidos".
"Астра" (Румыния) - "Генк" (Бельгия) - 2:2 (1:1)
Голы: Кастань, 25 (0:1). Будеску, 43 (1:1). Троссар, 83 (1:2). Сето, 90 (2:2).
"Астра": Лунг, Сэпунару, Жералду Алвеш, Фабрисиу, Жуниор Мораис, Фелипе Тейшейра, Йоницэ (Флоря, 64), Будеску, Сето, Стан, Никулае (Буш, 63. Никоарэ, 80).
"Генк": Райан, Уронен, Брабец, Колли, Кастань, Кумордзи (Берге, 64), Посуэло (Боэтиус, 74), Хейнен, Схрейверс, Саматта, Троссар (Буффел, 88).
Судья: Муэн (Норвегия).
16 февраля. Джурджу. Стадион Marin Anastasovici.
Дополнительная информация
http://football.sport-express.ru/eurocups/euroleague/2016-2017/playoff/