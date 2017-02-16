Гол Бланко-Лещука принес "Шахтеру" победу над "Сельтой"

Донецкий "Шахтер" обыграл "Сельту" в первом матче 1/16 финала Лиги Европы - 1:0. Единственный гол в этой встрече забил нападающий Густаво Бланко-Лещук. Для аргентинца украинского происхождения этот поединок стал дебютным в составе "горняков".

В еще одной встрече румынская "Астра" и бельгийский "Генк" сыграли вничью - 2:2. Ответные поединки состоятся 23 февраля.

Лига Европы

1/16 финала

"Сельта" (Испания) - "Шахтер" (Украина) - 0:1 (0:1)

Гол: Бланко-Лещук, 27.

"Сельта": Серхио Альварес, Кабраль, Ронкалья, Мальо, Хонни, Васс, Эрнандес, Радоя (Хосабед Санчес, 74), Аспас, Гвидетти (Росси, 84), Бонгонда (Систо, 58).

"Шахтер": Пятов, Срна, Ракицкий, Исмаили, Ордец, Дентинью (Коваленко, 46), Тайсон (Бернард, 84), Марлос (Азеведу, 90+3), Фред, Малышев, Бланко-Лещук.

Предупреждения: Ордец, 41. Тайсон, 45+1. Срна, 45+4. Радоя, 67. Васс, 71. Аспас, 75. Малышев, 75. Ракицкий, 81.

Судья: Мажейка (Литва).

16 февраля. Виго. Стадион "Balaidos".

"Астра" (Румыния) - "Генк" (Бельгия) - 2:2 (1:1)

Голы: Кастань, 25 (0:1). Будеску, 43 (1:1). Троссар, 83 (1:2). Сето, 90 (2:2).

"Астра": Лунг, Сэпунару, Жералду Алвеш, Фабрисиу, Жуниор Мораис, Фелипе Тейшейра, Йоницэ (Флоря, 64), Будеску, Сето, Стан, Никулае (Буш, 63. Никоарэ, 80).

"Генк": Райан, Уронен, Брабец, Колли, Кастань, Кумордзи (Берге, 64), Посуэло (Боэтиус, 74), Хейнен, Схрейверс, Саматта, Троссар (Буффел, 88).

Судья: Муэн (Норвегия).

16 февраля. Джурджу. Стадион Marin Anastasovici.