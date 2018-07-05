Гол Билялетдинова вывел "Тракай" в 1-й отборочный раунд Лиги Европы

"Тракай" на своем поле в ответном матче предварительного раунда Лиги Европы победил валлийскую команду "Сефн Друидс" (1:0) и вышел в 1-й отборочный раунд турнира.

Единственный гол забил россиянин Динияр Билялетдинов с пенальти.

В 1-м отборочном раунде литовская команда сыграет против казахстанского "Иртыша", матчи пройдут 12 и 19 июля.

Лига Европы

Предварительный раунд

Ответный матч

"Тракай" (Литва) – "Сефн Друидс" (Уэльс) – 1:0 (1:0)

Гол: Билялетдинов, 29 – с пенальти.

Судья: Якимовски (Македония).

5 июля. Алитус. Стадион "SRC Alytus".

Первый матч – 1:1.