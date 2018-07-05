Гол Билялетдинова вывел "Тракай" в 1-й отборочный раунд Лиги Европы

"Тракай" на своем поле в ответном матче предварительного раунда Лиги Европы победил валлийскую команду "Сефн Друидс" (1:0) и вышел в 1-й отборочный раунд турнира.
Единственный гол забил россиянин Динияр Билялетдинов с пенальти.
В 1-м отборочном раунде литовская команда сыграет против казахстанского "Иртыша", матчи пройдут 12 и 19 июля.
Лига Европы
Предварительный раунд
Ответный матч
"Тракай" (Литва) – "Сефн Друидс" (Уэльс) – 1:0 (1:0)
Гол: Билялетдинов, 29 – с пенальти.
Судья: Якимовски (Македония).
5 июля. Алитус. Стадион "SRC Alytus".
Первый матч – 1:1.
Дополнительная информация
https://www.sport-express.ru/football/L/eurocups/euroleague/2018-2019/qualify/-5/