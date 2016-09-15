Гол Бабы принес "Шальке" победу над "Ниццей"

"Шальке" в гостевом матче 1-го тура группового турнира Лиги Европы победил "Ниццу" – 1:0. Единственный гол на 75-й минуте забил защитник Абдул Баба. Напомним, что эти команды выступают в группе I, где также выступает "Краснодар".

В поединке группы J между ПАОК и "Фиорентиной" голов забито не было.

Лига Европы

Групповой турнир

1-й тур

Группа J

ПАОК (Греция) - "Фиорентина" (Италия) - 0:0

Судья: Винчич (Словения).

15 сентября. Салоники. Стадион "Toumba".



Группа I

"Ницца" (Франция) - "Шальке-04" (Германия) - 0:1 (0:0)

Гол: Рахман Баба, 75.

Судья: Ундиано Мальенко (Испания).

15 сентября. Ницца. Allianz Riviera.