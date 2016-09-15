23:57 15 сентября | ФУТБОЛ — Лига Европы

Гол Бабы принес "Шальке" победу над "Ниццей"

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"Шальке" в гостевом матче 1-го тура группового турнира Лиги Европы победил "Ниццу" – 1:0. Единственный гол на 75-й минуте забил защитник Абдул Баба. Напомним, что эти команды выступают в группе I, где также выступает "Краснодар".

В поединке группы J между ПАОК и "Фиорентиной" голов забито не было.

Лига Европы

Групповой турнир

1-й тур

Группа J

ПАОК (Греция) - "Фиорентина" (Италия) - 0:0

Судья: Винчич (Словения).

15 сентября. Салоники. Стадион "Toumba".

Группа I

"Ницца" (Франция) - "Шальке-04" (Германия) - 0:1 (0:0)

Гол: Рахман Баба, 75.

Судья: Ундиано Мальенко (Испания).

15 сентября. Ницца. Allianz Riviera.

Дополнительная информация

http://football.sport-express.ru/eurocups/euroleague/2016-2017/groups/

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Материалы сюжета: Лига Европы-2016/17. 1-й тур

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КОММЕНТАРИИ (2)
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Thomas_Boy

А Баба Оля почему-то голов не забивала...(

00:04

Korvin

Отличный заголовок!)

00:02

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