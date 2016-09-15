Гол Бабы принес "Шальке" победу над "Ниццей"

"Шальке" в гостевом матче 1-го тура группового турнира Лиги Европы победил "Ниццу" – 1:0. Единственный гол на 75-й минуте забил защитник Абдул Баба. Напомним, что эти команды выступают в группе I, где также выступает "Краснодар".
В поединке группы J между ПАОК и "Фиорентиной" голов забито не было.
Лига Европы
Групповой турнир
1-й тур
Группа J
ПАОК (Греция) - "Фиорентина" (Италия) - 0:0
Судья: Винчич (Словения).
15 сентября. Салоники. Стадион "Toumba".
Группа I
"Ницца" (Франция) - "Шальке-04" (Германия) - 0:1 (0:0)
Гол: Рахман Баба, 75.
Судья: Ундиано Мальенко (Испания).
15 сентября. Ницца. Allianz Riviera.
Дополнительная информация
http://football.sport-express.ru/eurocups/euroleague/2016-2017/groups/
Thomas_Boy
А Баба Оля почему-то голов не забивала...(
00:04
Korvin
Отличный заголовок!)
00:02