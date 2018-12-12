Капитан "Спартака" Денис Глушаков принимает участие в тренировке красно-белых в Испании перед матчем 6-го тура группового этапа Лиги Европы против "Вильярреала". 31-летний хавбек вышел на занятие с повязкой на левой ноге.

Как пояснили в медицинском штабе "Спартака", повязка Глушакова носит "вспомогательные функции", травмы у капитана нет. (Дмитрий Зеленов)

Глушаков вышел на тренировку с повязкой на левой ноге pic.twitter.com/d1E54iO670 – СЭ Спартак (@spartak_se) 12 декабря 2018 г.

"Вильярреал" занимает 1-е место в группе G, имея в активе 7 очков после пяти туров. "Спартак" с 5 баллами располагается на последней строчке.

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