20:22 | Футбол — Лига Европы

Глушаков вышел на тренировку с повязкой на левой ноге

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Капитан "Спартака" Денис Глушаков принимает участие в тренировке красно-белых в Испании перед матчем 6-го тура группового этапа Лиги Европы против "Вильярреала". 31-летний хавбек вышел на занятие с повязкой на левой ноге.

Как пояснили в медицинском штабе "Спартака", повязка Глушакова носит "вспомогательные функции", травмы у капитана нет. (Дмитрий Зеленов)

"Вильярреал" занимает 1-е место в группе G, имея в активе 7 очков после пяти туров. "Спартак" с 5 баллами располагается на последней строчке.

Вильярреал - Спартак

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Материалы сюжета: Лига Европы-2018/19. 6-й тур. Матчи "Зенита", "Спартака", "Краснодара" и другие игры
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