17:37 | Футбол — Лига Европы

Глушаков - в старте "Спартака" на матч с "Рапидом"

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"Спартак" объявил состав на матч 5-го тура группового этапа Лиги Европы. С первых минут встречу начнет полузащитник Денис Глушаков.

Состав "Спартака": Ребров - Ещенко, Кутепов, Джикия, Комбаров - Мельгарехо, Глушаков, Тимофеев, Ханни - Адриану, Зе Луиш. 

Запасные: Максименко, Джано, Боккетти, Самедов, Попов, Рассказов, Роша. 

"Спартак" занимает второе место в группе G, имея в активе 5 очков. "Рапид" с 4 баллами располагается на последней строчке.

Спартак - Рапид В

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Материалы сюжета: Лига Европы-2018/19. 5-й тур. Матчи "Зенита", "Спартака", "Краснодара" и другие игры
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