Глушаков - в старте "Спартака" на матч с "Рапидом"

"Спартак" объявил состав на матч 5-го тура группового этапа Лиги Европы. С первых минут встречу начнет полузащитник Денис Глушаков.

Состав "Спартака": Ребров - Ещенко, Кутепов, Джикия, Комбаров - Мельгарехо, Глушаков, Тимофеев, Ханни - Адриану, Зе Луиш.

Запасные: Максименко, Джано, Боккетти, Самедов, Попов, Рассказов, Роша.

"Спартак" занимает второе место в группе G, имея в активе 5 очков. "Рапид" с 4 баллами располагается на последней строчке.

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