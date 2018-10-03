Глушаков и Ещенко по-прежнему тренируются вне основного состава "Спартака"

Футболисты московского "Спартака" в среду днем на базе в Тарасовке проводят предыгровую тренировку накануне матча Лиги Европы с "Вильярреалом". К встрече с испанцами готовятся 22 человека. По-прежнему вне основного состава Денис Глушаков и Андрей Ещенко. Джано Ананидзе, Марко Петкович, Педро Роша, Илья Кутепов, Александр Селихов занимаются по индивидуальной программе. (Александр Рогулев)

Напомним, что Глушаков и Ещенко были отстранены от занятий с основным составом решением главного тренера Массимо Карреры. Ранее футболисты поставили лайки записям с критикой Карреры от актера Дмитрия Назарова.

Матч "Спартак" - "Вильярреал" состоится 4 октября, начало - в 22.00 по московскому времени.