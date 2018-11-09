Гленн Миддлтон: "У "Спартака" великолепный стадион. Получился настоящий футбольный праздник"

Нападающий "Рейнджерс" Гленн Миддлтон после матча 4-го тура группового турнира Лиги Европы против "Спартака" (3:4) отметил, что команда разочарована результатом игры.

- Мы крайне разочарованы результатом сегодняшнего матча, - приводит ТАСС слова Миддлтона. - Мы заслуживали три очка, но не получилось, возможно, не хватило концентрации в обороне, каких-то командных действий. Сложно объяснить поражение, но нам нужно продолжать бороться в Лиге Европы и шаг за шагом прикладывать все усилия, чтобы выйти из группы.

Великолепный стадион, знаю, что здесь проходили матчи мирового футбольного первенства. В тоже время у "Спартака" замечательные фанаты, учитывая сегодняшний антураж и атмосферу с уверенностью можно сказать, что получился настоящий футбольный праздник.